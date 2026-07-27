Lagermedarbetare med truckvana sökes till uppdrag i Borås!
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2026-07-27
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu erfarna lagermedarbetare med god truckvana till våra kunder i Borås. Rollen passar dig som trivs i en aktiv lagerverksamhet där kvalitet, noggrannhet och samarbete är en naturlig del av arbetsdagen.
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom lager och logistik, där truckkörning utgör en stor del av det dagliga arbetet. Vi söker därför dig som har erfarenhet av både skjutstativtruck (B3) och höglyftande plocktruck (B4) och känner dig trygg med att köra båda trucktyperna.Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av order
Infackning och påfyllning av varor
Truckkörning med skjutstativtruck (B3) och höglyftande plocktruck (B4)
Hantering av inkommande och utgående gods
Bidra till ordning och struktur på lagret
Stötta verksamheten med övriga lagerrelaterade arbetsuppgifter vid behovOm tjänsten
Placeringsort: Borås
Omfattning: Heltid
Start: Omgående eller enligt överenskommelseProfil
För att trivas i rollen ser vi att du är en driven och engagerad person som gillar att arbeta i en aktiv lagerverksamhet. Du har ett högt säkerhetstänk, arbetar noggrant och tar ansvar för att arbetsuppgifterna blir utförda med kvalitet. Du är flexibel, har lätt för att samarbeta med andra och trivs i en miljö där tempot stundtals är högt.Kvalifikationer
• Giltigt truckkort med behörighet A och B
• Minst ett års erfarenhet av truckkörning
• Minst sex månaders dokumenterad erfarenhet av skjutstativtruck (B3) och höglyftande plocktruck (B4)
• Tidigare erfarenhet av lager-, terminal- eller logistikarbete
• God datorvana och erfarenhet av att arbeta i lager- eller affärssystem
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Prognosgatan 1 (visa karta
)
504 94 BORÅS Arbetsplats
Posti Kontakt
Therese Henriksson therese.henriksson@posti.com Jobbnummer
10013389