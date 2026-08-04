Timvikarie till förskolan
Älmhults kommun, Förskolan / Barnskötarjobb / Älmhult Visa alla barnskötarjobb i Älmhult
2026-08-04
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Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Vi söker timvikarier för arbete inom våra förskolor i Älmhults kommun. Arbetet avser i första hand vikariat inom Klöxhultsområdets förskolor. Du kan även bli tillfrågad om att arbeta på andra förskolor inom kommunen när behov uppstår.
Att arbeta som timvikarie inom förskolan ger dig värdefull arbetslivserfarenhet, det kan bli starten på en yrkesbana inom förskolan. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du möter barn i åldrarna 1-5 år.
Som vikarie måste du fyllt 18 år. Du måste ha ett brottsregisterutdrag för arbete inom förskola. Att arbeta som timvikarie innebär att du, ofta med kort varsel, blir bokad på pass för att vikariera under ordinarie personals frånvaro. Det kan också vara så att du får erbjudande om längre vikariat om behov finns. Uppdraget innebär arbete på flera förskolor, arbetstiderna varierar beroende på verksamhetens behov. Våra öppettider är 6:30-18:30 måndag-fredag.
Du arbetar i arbetslag. Arbetet är mycket varierande, du får hjälpa till med undervisningen, sociala aktiviteter, omsorg och praktiskt arbete. Verksamheten bedrivs även utomhus. Vi arbetar varje dag med en god utbildning och omsorg. I samtliga verksamheter har du tystnadsplikt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du har goda kunskaper i svenska.
Vi söker i första hand dig som har en utbildning inom pedagogik/omsorg. Du som har annan yrkeserfarenhet är självklart välkommen med din ansökan.
Det är meriterande att du har B-körkort och tillgång till egen bil då det möjliggör att du kan arbeta både centralt och på landsbygden.
Intervjuer och anställning sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337972/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults Kommun
(org.nr 212000-0647)
Älmhult (visa karta
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343 23 ÄLMHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Älmhults kommun, Förskolan Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens Servicecenter +4647655000 Jobbnummer
10020521