Timvikarie till förskola/skola
2026-01-21
Vadstena är en attraktiv kommun belägen på den vackra Östgötaslätten, med utsikt över Vättern. Här finns en unik historisk miljö med anor från medeltiden. Kommunen har cirka 7.500 invånare och erbjuder hög kvalitet på kommunal service, bra boende och fantastiska kultur- och naturupplevelser. Helt enkelt en plats man längtar till. Vadstena kommun är en av kommunens största arbetsgivare med 600 medarbetare inom ett hundratals yrken.
Som vikarie inom skolverksamheten arbetar du inom förskoleverksamhet eller skola och fritidshem och ersätter en frånvarande personal. Det är viktigt att du kan skapa goda relationer med barnen/ungdomarna och vara lyhörd för deras behov, men också att du tar ansvar och sätter gränser. Det är viktigt att du visar engagemang och är aktiv och närvarande i barnens lek och lärande.
En del av vikariebehoven kan dyka upp plötsligt och därför söker vi dig som då kan infinna dig med kort varsel. Du bör trivas med att arbeta på många olika arbetsplatser och ha lätt för att anpassa dig till nya arbetssätt och rutiner.
I Vadstena finns tre förskolor och tre skolor från förskoleklass till årskurs 9.
Inför din anställning behöver du lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Har en god samarbetsförmåga
• Är nyfiken och medforskande
• Vill lära dig tillsammans med barnen
• Är inlyssnande och respektfull
• Har uppdraget och barnen i fokus
Det är meriterande om du har en examen som barnskötare och/eller tidigare erfarenhet av att arbeta inom förskola men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem som du når via länken under "ansökan". Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare och rekryterare.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera relevant information för tjänsten i ditt CV. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300433". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena kommun
(org.nr 212000-2825) Arbetsplats
Vadstena kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Bemanningsenheten bemanningsenheten@vadstena.se Jobbnummer
