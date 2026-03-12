Timvikarie till

Vi behöver personal som kan hoppa in med kort varsel, och som vill jobba med barn. Vi har två förskolor en i Vallda och en i Fjärås. Du som person är mycket flexibel och behöver ha ett intresse för att leka och möta barnens intressen. I din roll på förskolan ingår mycket praktiskt arbete men också omsorg, fantasi och glädje tillsammans med kollegor och barn. Vi är en I Ur och Skur förskola, så vi ser gärna ett intresse för natur och utevistelse. Du behöver ha ett utdrag ur belastningsregistret som du beställer på Polisens hemsida. Vi ser gärna att du kan börja omgående då vi har ett stort behov av timvikarier.