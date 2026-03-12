Timvikarie till

Personalkooperativet Sälungens Förskola I Ur Och / Barnskötarjobb / Kungsbacka
2026-03-12


Vi behöver personal som kan hoppa in med kort varsel, och som vill jobba med barn. Vi har två förskolor en i Vallda och en i Fjärås.
Du som person är mycket flexibel och behöver ha ett intresse för att leka och möta barnens intressen.
I din roll på förskolan ingår mycket praktiskt arbete men också omsorg, fantasi och glädje tillsammans med kollegor och barn. Vi är en I Ur och Skur förskola, så vi ser gärna ett intresse för natur och utevistelse.
Du behöver ha ett utdrag ur belastningsregistret som du beställer på Polisens hemsida. Vi ser gärna att du kan börja omgående då vi har ett stort behov av timvikarier.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: salungen@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie".

Arbetsgivare
Personalkooperativet Sälungens Förskola i Ur och, http://www.salungensforskola.se
Sandövägen 324 (visa karta)
434 94  VALLDA

Arbetsplats
Personalkooperativet Sälungens Förskola

Kontakt
Verksamhetschef
Anette Bergman
salungen@telia.com
0707728440

Jobbnummer
9794628

