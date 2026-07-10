Timvikarie sökes
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundsvall
2026-07-10
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Vi söker kvinnliga personliga assistenter som har möjlighet att arbeta extra som tim-/behovsvikarie redan nu och inför sommaren 2026 💚
Om jobbet:
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos en ung kvinna som bor i egen lägenhet strax utanför Sundsvall med goda bussförbindelser.
Du kommer att jobba aktivt utifrån kundens behov och rutiner. Kvinnan gillar både spel, pyssel, musik och promenader. Du stöttar/hjälper kvinnan i sin dagliga livsföring med fasta rutiner samt följer med på aktiviteter utanför hemmet. Du bör vara lyhörd, ha hög arbetsmoral och ansvarskänsla. Du är lugn och trygg i dig själv som person och brinner för att hjälpa andra.
Arbetstiderna i schemat är mestadels dygnspass med väntetid på natten, både under vardagar och helger.
Du kommer att få introduktion hos kunden för att säkerställa trygghet och samspel mellan varandra.Publiceringsdatum2026-07-10Erfarenheter
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av epilepsi, har tidigare arbetat inom vård och omsorg eller personlig assistans.
Du bör vara rökfri samt behärska svenska språket i både tal och skrift.
Då det är kunden som väljer sin assistent så kommer vi att lägga stor vikt vid er kemi och din personlighet.
Som anställd hos oss på Inkludera Assistans omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till alla våra tillsvidareanställda.
Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss 💚
Intervjuer sker fortlöpande och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum.
Välkommen in med din ansökan!
Vi undanber kontakt från bemanningsföretag då rekryteringen sköts av Inkludera Assistans.
• --Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
857 30 SUNDSVALL Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
10000009