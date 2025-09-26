Timvikarie inom personlig assistans
2025-09-26
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi på Alma assistans AB söker nu timvikarier till ett ärende i Älvängen.
Finns chans till en fast schemarad.
Våra kunder behöver hjälp med allt, så som hygien, träning, matlagning, städning m.m. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav.
Arbetspassen är förlagda på eftermiddag, kväll och nattpass med jour. Samt hela dagar på helgen. Vardagar arbetar vår kund på daglig verksamhet och har inte med sig sina assistenter.
Du kommer få arbeta i en härlig ansvarstagande arbetsgrupp. Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste. För att kunna arbeta hos kunden krävs det att du behärskar och förstår svenska språket både i tal och skrift.
Du som söker bör ha:
Bil och körkort
Är en lugn och trygg person med ett eget driv.
Ser och kan ta ansvar för vad som behöver göras.
Har en stor förmåga att sätta dig in i någon annans situation och perspektiv.
God svenska i både tal- och skrift.
Vi söker endast kvinnor till detta ärende.
Ansök idag!
Rekrytering sker löpande och intro kan erbjudas snabbt till rätt person. Ersättning
Månatlig löneutbetalning
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Detta är ett deltidsjobb.
Alma Assistans AB (org.nr 556791-9062)
Alma assistans AB
Sandra Lundberg 036160604
9528730