Timvikarie inom lokalvård
Osby kommun, Kommunstyrelseförvaltning / Städarjobb / Osby
2025-09-04
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid kortare frånvaro. Dina arbetsuppgifter motsvarar i stort sett det som ordinarie personal utför. Arbetet är varierande och innebär att du ibland arbetar på olika arbetsplatser, med olika arbetstider.
I rollen ansvarar du för att våra kommunala lokaler hålls fräscha och i gott skick. Arbetsuppgifterna består främst av städning och skötsel av lokaler. Du arbetar ofta självständigt, men ingår också i våra städteam och möter kollegor i de verksamheter där du arbetar.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, flexibel och serviceinriktad. Du trivs med att samarbeta, men kan även arbeta självständigt. Som vikarie är det viktigt att du kan anpassa dig till nya situationer och miljöer.
Vi värdesätter ett gott bemötande, engagemang och vilja att bidra till en trivsam arbetsmiljö. Vi tror att mångfald, olika kompetenser och erfarenheter skapar en stark arbetsplats, där vi lär av varandra och växer tillsammans.Kvalifikationer
För att passa som timvikarie behöver du:
* avslutad gymnasieutbildning
* B-körkort och tillgång till bil
* datorvana
* goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande är om du:
* har SRY- och/eller PRYL-yrkesbevis inom lokalvård
* har tidigare erfarenhet av arbete inom lokalvård
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Detta är ett deltidsjobb.
Osby kommun, Kommunstyrelseförvaltning
Enhetschef
Synnöve Ottosdotter Ljungberg synnoveottosdotter.ljungberg@osby.se 0709318204
