Timvikarie inom hemtjänsten - gör skillnad i människors vardag!
Upplands-Bro kommun / Undersköterskejobb / Upplands-Bro Visa alla undersköterskejobb i Upplands-Bro
2025-12-22
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Håbo
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Timvikarie inom hemtjänsten - gör skillnad i människors vardag!
Vill du ha ett flexibelt arbete där du verkligen gör nytta? Vi söker timvikarier till hemtjänsten i Upplands-Bro som kan arbeta extra vid behov - både nu och under året som kommer.
Om rollen
Som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid sjukdom eller annan kort frånvaro. Du blir anställd som timvikarie och bokas via vårt system Time Care Pool när verksamheten har behov och du är tillgänglig. Arbetstiderna varierar mellan dag och kväll, vardagar och helger. Även arbetspassens längd kan variera.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
- Stödja omsorgstagare till en meningsfull vardag och god livskvalitet.
- Hjälpa till med personlig hygien, handling, promenader och ledsagning.
- Vara ett viktigt ansikte utåt för hemtjänsten - perfekt för dig som i framtiden vill söka en mer långvarig tjänst som undersköterska.
Vi söker dig som
- Är utbildad undersköterska eller har liknande erfarenhet.
- Har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.
- Har körkort och kan cykla.
- Behärskar svenska i tal och skrift.
- Är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
- Tycker om att ge service och trivs med att arbeta med äldre människor.
Hos oss får du en timlön baserad på vilken utbildning och erfarenhet du har. Timlönen kan variera mellan 145-170 kr.
Om rekryteringsprocessen:
Urval och inbjudan till intervju sker i december. Om du går vidare till nästa steg kommer du bli inbjuden till en gruppintervju. Om du blir erbjuden anställning kommer vi att begära in ett aktuellt och giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Vill du bli en del av vårt team? Ansök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
I Upplands-Bro strävar vi efter värdigt åldrande, där individens behov sätts främst. Äldreomsorgen handlar om att ge möjlighet till självständighet och valfrihet i boende och vård. Vi sätter höga krav på kvalitet och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa en äldrevänlig och värdig miljö.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/332". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Socialkontoret , Äldre- och omsorgsavdelning, Hemtjänst Upplands-Bro Kontakt
Marie Sohlén Landström vikariefunktionen@upplands-bro.se Jobbnummer
9660369