Timvikarie inom förskolan
Vansbro kommun, Sektor Lärande / Barnskötarjobb / Vansbro Visa alla barnskötarjobb i Vansbro
2025-09-12
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vansbro kommun, Sektor Lärande i Vansbro
Förskolorna i Vansbro kommun är en plats för omsorg, utveckling och lärande och vår verksamhet utgår från förskolans läroplan.
Som vikarie i förskolan bidrar du till att skapa en rolig, trygg och lärorik verksamhet för barnen. Du kommer till olika verksamheter som arbetar i arbetslag med barngrupper i åldrarna 1-5.
Du kommer att
• ersätta ordinarie pedagog för kortare eller längre perioder i det dagliga arbetet
• tillsammans med ordinarie pedagoger bidra till att dagarna blir trygga, roliga och lärorika för barnen
• delta i lek, aktiviteter och rutinsituationer tillsammans med arbetslaget
• arbeta med barngrupper i åldrarna 1-5 år
• vara en god förebild för barnen
• bidra till en god arbetsmiljö tillsammans med kollegor.
Du måste
• kunna arbeta självständigt och leda aktiviteter
• vara trygg i att arbeta med barn.
Före anställning ska giltigt utdrag från belastningsregistret uppvisas.
Det är meriterande om du också har
• barnskötarutbildning eller har läst pedagogik
• erfarenhet av arbete i förskola.
Vi vill att du
• motiveras av att bidra till barns möjlighet att lära och utvecklas i en trygg miljö
• är pedagogisk och förmågan att se alla barn och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar
• är flexibel och snabbt kan anpassa dig till olika förutsättningar
• har god samarbetsförmåga
• har personlig mognad
• har ett positivt förhållningssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277427-2025-11". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro kommun
(org.nr 212000-2130) Arbetsplats
Vansbro kommun, Sektor Lärande Kontakt
Rektor
Anneli Hultgren anneli.hultgren@vansbro.se 0281-75366 Jobbnummer
9506506