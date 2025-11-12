Timvikarie hemtjänst
2025-11-12
Hemtjänsten i Vadstena består av fyra arbetsgrupper och du kommer att jobba i en eller flera av dessa grupper. Våra arbetsområden innebär besök hos medborgare även utanför stadskärnan så körkort är ett krav.
Du behöver vara flexibel och kunna tänka om snabbt då arbetet kan ändra sig under ditt arbetspass.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
I arbetet kommer du möta och hjälpa människor som inte klarar den dagliga vardagen själva. Att arbeta inom hemtjänst innebär att vi besöker och hjälper medborgaren i sitt hem. Det krävs att du har ett fint bemötande och visar respekt för att du blir inbjuden i deras hem.
Vi arbetar alltid för att ge en så god vård och omsorg som möjligt och lägger stort fokus på varje individs rätt till självbestämmande, de ska känna trygghet och att vår personal har ett positivt och professionellt förhållningssätt.
För att läsa mer om våra olika arbetsplatser klicka här: https://www.vadstena.se/jobba-pa-vadstena-kommun/socialforvaltningen/Kvalifikationer
* Utbildning är önskvärt men viktigast är personlig lämplighet och gott bemötande mot medborgare och kollegor
* Erfarenhet är meriterande. Har du inte erfarenhet hjälper vi dig att lära dig jobbet. Vill du så kan du lära dig!
* Ansvarsfull, flexibel och god arbetsmoral
* Förutom körkort behöver du kunna cykla
Att du trivs hos oss är viktigt. Inför förlängning av din timanställning har vi uppföljningssamtal med dig. Vi stämmer av att allt känns bra och säkerställer att du har kunskapen och kvalifikationerna som krävs för arbetet.
Vi följer kontinuerligt upp vår personals korttidsfrånvaro.
Arbetstillstånd
Innan Vadstena kommun kan anställa någon som kommer utanför ett EU/EES land måste vi som arbetsgivare kontrollera om du som arbetssökande har rätt att arbeta i Sverige. Till en eventuell intervju behöver du ta med handlingar som styrker din rätt till att arbeta i Sverige.
ÖVRIGT
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem som du når via länken under "ansökan".
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera relevant information för tjänsten i ditt CV. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289209". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena kommun
(org.nr 212000-2825) Arbetsplats
Vadstena kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Bemanningsenheten bemanningsenheten@vadstena.se Jobbnummer
9601621