Timvikarie förskola
Hjo kommun, Barn- och utbildning / Barnskötarjobb
Timvikarie till förskolan - var med och skapa en trygg och glädjefylld vardag!
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss får du vara med och skapa en trygg, lärorik och glädjefylld miljö för våra barn. Vi söker engagerade timvikarier som vill hoppa in och stötta våra verksamheter när ordinarie personal är frånvarande.
I Hjo skapar vi framtiden tillsammans - och vi hoppas att du vill vara en del av det.
Om uppdraget
Som timvikarie arbetar du i kommunens förskolor. Vår förskoleverksamhet är likvärdig runt om i kommunen, vilket gör att du lätt kan känna igen dig i rutiner och arbetssätt oavsett var du är placerad för dagen.
För barnens trygghet är igenkänning viktigt, därför värdesätter vi kontinuitet hos våra timanställda.
Arbetstider:
Verksamheten är i gång måndag-fredag mellan kl. 06.00-18.00. Du lägger själv in din tillgänglighet i vårt bemanningssystem och bokas vid behov. Bokningar kan ske med kort varsel, vilket innebär att vi söker dig som är flexibel och redo att rycka in när det behövs.
Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie i förskolan är du en viktig vuxen i barnens vardag. Du är en trygg, lugn och nyfiken förebild som tillsammans med ordinarie personal skapar en säker och positiv miljö.
I din roll kommer du bland annat att:
• delta i och stötta lärande genom lek, skapande, läsning och rörelse
• äta tillsammans med barnen och bidra till en lugn och trygg måltidssituation
• skapa rofyllda stunder vid vila
• vara ett stöd för varje barn och bidra till god kontakt med vårdnadshavare
• samarbeta nära pedagogerna i det dagliga arbetet
Varje förskola i Hjo kommun främjar utevistelse, vi arbetar ute i alla väder stora delar av arbetsdagen. Även om vi har goda hjälpmedel och rutiner för att minska fysisk belastning kan arbetet innebära lyft och arbete på golv. Arbetet kräver även att du känner dig trygg och bekväm i situationer som rör personlig omsorg och hygien, och att du möter dessa uppgifter med respekt, professionalism och ett omsorgsfullt bemötande.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med barn och som trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik. Vi ser att du:
• är ansvarsfull och initiativtagande
• ser vart du behövs och tar egna initiativ
• är närvarande och nyfiken tillsammans med barnen
• har god samarbetsförmåga
• kan ta instruktioner och anpassa dig till förskolans rutiner
• behärskar svenska väl i tal och skrift
Eftersom våra vikarier bemannar samtliga förskolor i kommunen, även på landsbygden, är giltigt körkort och tillgång till bil meriterande.
Välkommen till oss
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. Tillsammans skapar vi en trygg start i livet för våra barn.
Ansökan
Vi ber dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och därmed genom vårt rekryteringssystem. Vi rekryterar till timtjänster utifrån behov och svar kan därav komma att dröja längre än två veckor. Vi genomför ofta gruppintervjuer och använder oss av digital referenstagning via Refapp.
För att arbeta med barn krävs uppvisande av belastningsregister inför anställning. Du kan begära ut ett utdrag via polisens hemsida eller följa länken: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)
Tjänsten är en timavlönad behovsanställning och är en överenskommelse om arbete under en viss tid, där lön betalas ut per arbetad timme efterföljande månad.
Vi välkomnar samtal från kandidater men undanber samtal som berör marknadsföring, rekrytering eller bemanning från externa företag eller konsulter.
Vid tekniska frågor kopplat till din ansökan vänligen kontakta ledigajobb@hjo.se
