Timvikarie förskola
2025-09-11
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Barkarby-Skälby förskolor består av fem förskolor (Polaris, Orion, Skälby, Helikoptervägen och Barkarby) belägna i kommundelen Barkarby-Skälby i Järfälla. På våra förskolor går det cirka 440 barn och ca 70 personer arbetar i vår organisation. Alla våra förskolor har nära till skogar och parker.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Vi söker nu timvikarier som kan stötta vår ordinarie personal i sedvanliga arbetsuppgifter på förskolan vid sjukdom eller ledigheter.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har barnskötarutbildning och tidigare erfarenhet av liknande jobb.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag.
Enligt avtal. Så ansöker du
Järfälla kommun, Barkarby-Skälby förskolor
Rektor Skälby förskolor
Malin Hallgren Keller 08-58029847 Jobbnummer
