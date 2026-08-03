Timvikarie F-9 och fritidshem till Vallhallaskolan
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Oskarshamn Visa alla grundskollärarjobb i Oskarshamn
2026-08-03
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Vallhallaskolan ligger naturskönt mitt i Oskarshamns stadspark. Varje dag undervisas 640 elever i åk F-9 och på våra två fritidshem av cirka 85 pedagoger. Skolan innefattar även en fritidsgård med kvällsöppet för våra ungdomar. Pedagogerna är indelade i 6 arbetslag med tillhörande arbetslagsledare. I skolans ledningsgrupp ingår rektor, tre biträdande rektorer samt arbetslagsledarna.
På Vallhallaskolan finns engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som vill ge eleverna en bra skolgång. Pedagogernas erfarenhet och kompetens tas tillvara för att nå en helhetssyn och hög kvalité. Vi har ett genuint intresse av skolutveckling utifrån läroplan, skollag och aktuell forskning. Vårt samarbete är en förutsättning för framgång, tillsammans skapar vi en trygg och inkluderande skola för alla våra elever. Vi når bra resultat och söker medarbetare som kan bidra till detta. Vi lägger stor vikt vid att du bygger fungerande relationer och har ett gott ledarskap.
Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att utvecklas och vara med och påverka? Vill du arbeta inom skolans värld där vi utmanar varandra och känner arbetsglädje? Vill du arbeta på en arbetsplats där vi kan, vill och vågar? Varmt välkommen att söka tjänst på Vallhallaskolan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag hos oss är att tillsammans med ordinarie personal lägga grunden till ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar. Stor vikt läggs på relationer, flexibilitet och ett positivt förhållningssätt.
I rollen som vikarie har du i uppgift att ge eleverna en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Du kommer att få arbeta på olika enheter och ingå i olika arbetslag. Det är ett omväxlande, roligt och spännande uppdrag där du får möjlighet att arbeta med erfarna pedagoger. Tillsammans stödjer ni barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanerna. Dina arbetsuppgifter
• Undervisning i helklass och/eller mindre grupp
• Resurs i elevgrupp
• Värdskap, t.ex. raster
Vikariaten kan sträcka sig från några timmar upp till heltid. Ibland krävs det att hoppa in med kort varsel.Kvalifikationer
Du ska ha fyllt 18 år och ha avslutad gymnasieutbildning. Erfarenhet är önskvärt. Vi ser gärna att du har utbildning och/eller arbetserfarenhet inom skola. Du arbetar utifrån en helhetssyn på eleven med respekt för dess individuella behov.
Som timvikarie hos oss har du:
• Hög ansvarskänsla
• Lätt för att samarbeta med andra
• God förmåga att följa instruktioner
• Förmåga att se vad som behöver göras
• Lätt att strukturera och organisera
• Ett flexibelt förhållningssätt
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337860". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Henrik Dahlgren +46103560000 Jobbnummer
10019547