Timvikarie barnskötare till Bemanningstjänst
Järfälla Kommun, Utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Järfälla Visa alla barnskötarjobb i Järfälla
2026-03-06
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla Kommun, Utbildningsförvaltningen i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Se gärna vår film om hur det är att arbeta på bemanningstjänst, för att få en inblick i hur arbetet fungerar: https://www.jarfalla.se/jobbaijarfalla/jobbasomtimvikarie/vikarieinomforochgrundskola.4.2bcf41dd144728ec59af4e7.htmlPubliceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som barnskötare arbetar du i förskola, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubb och anpassad grundskola och ersätter ordinarie medarbetare vid deras frånvaro. Enheternas behov styr helt och hållet hur mycket arbete du kommer att få och vi kan därför inte garantera dig arbete varje dag. Då våra verksamheter till största del har stängt under sommaren har vi främst behov under terminerna.
Du bör bo inom rimligt avstånd från Järfälla för att kunna ta dig till arbetsplatserna inom skälig tid.
Vi använder oss av IT-systemet TimePool där du lägger in din tid som du vill arbeta som sedan matchas mot verksamheternas behov. Detta innebär att du måste ha tillgång till internet och en mobiltelefon för att vi ska kunna erbjuda dig arbete.
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Som barnskötare arbetar du för en trygg och säker miljö som lockar barnen till lek och lärande. I samarbete med arbetslaget genomför du den pedagogiska verksamheten. Du arbetar med alla rutinsituationer, så som måltider, barnens dagliga hygien, på-/avklädning, pedagogisk lek, städning, etc.Kvalifikationer
I första hand söker vi dig som har barnskötarutbildning, har du dessutom tidigare erfarenhet från arbete med barn ser vi det som meriterande.
Du måste tycka om och se det som en utmaning att arbeta på nya arbetsplatser och samarbeta med nya kollegor. Eftersom tjänsten innebär att snabbt kunna bidra till en god arbetsinsats måste du kunna arbeta självständigt och ha förmåga att ta egna initiativ. I arbetet krävs det att du har god social förmåga och trivs med att jobba utomhus delar av dagen.
Då våra medarbetare arbetar måndag-fredag på schema med arbetstider mellan klockan 06.30-17.30 söker vi dig som kan arbeta mellan dessa tider. Du ska kunna arbeta minst fem dagar per månad för att behålla din anställning. Du ska utöver detta kunna arbeta på måndagar.
Du ska ha god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska.
Innan eventuell anställning kan ske kommer en bakgrundskontroll att genomföras. Om du erbjuds anställning hos oss krävs det även enligt lag att du ska uppvisa ett belastningsregister för att anställning ska vara aktuellt. Belastningsregistret benämns "Belastningsregister för Förskoleverksamhet/Skola/Skolbarnomsorg" och finns att beställa på Polisens webbplats. Notera att belastningsregistret får vara max 6 månader gammalt sedan utfärdandedatum.
Då vi ofta har ett högt antal sökande kan det ibland dröja ett tag innan vi ger återkoppling.
Vi intervjuar löpande under ansökningstiden och intervjuerna kommer att ske digitalt. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310949". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Bemannings- och rekryteringskoordinator
Klara Grenert Klara.Grenert@jarfalla.se 08 - 580 290 80 Jobbnummer
9782311