Timvikarie -måltidsservice
Vetlanda Kommun / Kockjobb / Vetlanda Visa alla kockjobb i Vetlanda
2026-01-01
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetlanda Kommun i Vetlanda
Är du sugen på en ny utmaning eller vill du kombinera jobb med studier eller annat arbete? Bli timvikarie hos oss. Då har du möjlighet att styra över din tid och planera när du vill arbeta.
Som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid kortare frånvaro. Det innebär att du utför de arbetsuppgifter som ingår i det ordinarie arbetet på den arbetsplats där du arbetar.
Är du en trygg och flexibel person som har lätt för att samarbeta? Som vikarie behöver du kunna anpassa dig till nya situationer, eftersom du kan arbeta på olika arbetsplatser och arbetstiderna kan variera.
Som person är du serviceinriktad och förstår betydelsen av ett gott bemötande. Du har lätt för att samarbeta och kan anpassa dig till förändringar. Vi tror att mångfald, olika kompetenser och erfarenheter bidrar till en bra arbetsmiljö.
Vi gör urval och håller intervjuer löpande - men behovet av nya timvikarier varierar, vilket innebär att processen kan ta olika lång tid.
Inom måltidsservice får du ett skapande och kreativt jobb där du förbereder och tillagar varierade och näringsrika måltider. Som timvikarierande kock eller köksbiträde kan du jobba både i större tillagningskök och i ensamkök. Det är meriterande om du har utbildning med inriktning mot restaurang och storkök, på gymnasial eller eftergymnasial nivå.Publiceringsdatum2026-01-01Kvalifikationer
Vi lägger vikt vid personliga egenskaper.
För att passa som timvikarie behöver du:
• kommunicera bra på svenska, i både tal och skrift
• ha datavana
Det är meriterande om du:
• har tidigare erfarenhet av yrket
• har B-körkort och tillgång till bil
För arbete som timvikarie krävs utdrag ur belastningsregistret.
Utdraget ska vara för skola och förskola och beställs via Polisens webbplats. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297023". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571) Kontakt
Rekryteringsenheten Vetlanda Kommun rekryteringsenheten@vetlanda.se Jobbnummer
9666829