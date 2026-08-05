Timvikariat till kommunens folkbibliotek
Jönköpings kommun / Assistentjobb / Jönköping Visa alla assistentjobb i Jönköping
2026-08-05
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Jönköping – en stad i ständig utveckling
Våra ambitioner är höga och nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens bibliotek i Jönköping. Genom våra bibliotek och kulturverksamheter skapar vi mötesplatser för alla, med fokus på läsande, lärande, integration och bildning. Vi vill att våra bibliotek ska vara inspirerande, kreativa och kunskapsrika miljöer som våra besökare gärna återvänder till – öppna, trygga och välkomnande för alla.
Jönköping kommuns biblioteksorganisation består av 12 bibliotek samt bokbil och bokbuss.
Ditt nya jobb
Ditt arbete kommer innebära tjänstgöring i bibliotekets informations- och lånedisk samt andra inom biblioteken förekommande uppgifter. Det är ett varierande arbete med stort utrymme för kreativitet och medskapande, som i grunden handlar om att sätta besökaren i centrum och medverka till att göra biblioteken tillgängliga och angelägna för alla.
Din kompetens
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och gärna erfarenhet av arbete på bibliotek eller i annat serviceyrke. Goda IT-kunskaper samt litteraturkännedom är önskvärt. Högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap är meriterande.
Välkommen till oss
Då arbetsplatsen varierar utifrån behov är det en förutsättning att du är flexibel, har lätt för att strukturera upp situationer och snabbt ser vad som behöver göras. Du har vidare god social kompetens, en positiv inställning samt är bra på att skapa goda relationer till både besökare och kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-08-05Övrig information
Din arbetstid är enligt överenskommelse utifrån verksamhetens behov. Biblioteken bedriver verksamhet såväl dagtid som kvällstid och helger.
Här kan du läsa mer om att jobba hos oss i Jönköpings kommun, klicka här.
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp F vid anställning som Bibliotekarie och basgrupp C vid anställning som Biblioteksassistent. För mer information om befattningens löneintervall, klicka här.
Belastnings- och misstankesregister
För att få arbeta med barn och unga måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastnings- och misstankeregister. Blir du aktuell för en anställning ska du vara beredd att visa upp ett registerutdrag. Du begär utdrag på Polisens hemsida. Välj registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet.
För att komma till Polisens hemsida, klicka här.
Upplysningar
Enhetschef Christel Bjärterot Lundqvist 036-10 62 85, christel.bjarterot-lundqvist@jonkoping.se
Teamledare Carin Silvermyr 036-10 21 48 carin.silvermyr@jonkoping.se
Facklig företrädare: Karin Kristoffersson DIK, 036-10 55 90 eller Henrik Wijkmark Vision 036-10 57 00
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Karin Kristoffersson 036-105590 Jobbnummer
10022749