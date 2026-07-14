Timvikariat omvårdnadspersonal
Humana AB / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2026-07-14
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, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
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eller i hela Sverige
Är du sugen på att bli en kollega i vårt stora team, en prestigelös lagspelare som brinner för att ge bästa möjliga förutsättningar för våra äldre att må bra varje dag?
Önskar du ett meningsfullt extrajobb där du får göra skillnad för andra? Då kanske detta är din chans. På Humana Norrtälje Hamn söker vi nu engagerade och ansvarsfulla vikarier som vill vara med och bidra till ett meningsfullt liv för våra äldre. Sök idag och bli en del av vårt team där glädje, ansvar och engagemang står i centrum.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
På Humana Norrtälje Hamn arbetar vi med ett personcentrerat förhållningssätt vilket innebär att varje äldre persons önskemål och behov är vår prioritet.
Som vikarie hos oss arbetar du för att skapa en trygg, glädjefylld och meningsfull vardag för våra äldre. Tillsammans med kollegor arbetar du med mottot "vi tillsammans" och bidrar till ett positivt arbetsklimat där du och dina kollegor gör skillnad varje dag.
Arbetstid: Varierande arbetstider, dag, kväll, natt och helg
Tjänstgöringsgrad: Vid behov
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Vad innebär rollen?
Som omvårdnadspersonal hos oss får du ett varierat och givande jobb. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Planering och utförande av dagliga uppgifter tillsammans med dina kollegor.
Dokumentation och hantering av eventuella avvikelser.
Samarbete med sjuksköterskor och rehabpersonal för att skapa bästa möjliga vård och omsorg.
Vem är du?
Vi letar efter dig som är en lagspelare med stort hjärta och ett ansvarstagande sätt. Du gillar att samarbeta, men kan också ta egna initiativ och arbeta självständigt.
Det är ett plus om du har erfarenhet av personcentrerat arbete, och vi tror att du är bra på att bygga relationer och hålla humöret uppe i alla lägen.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska eller vårdbiträde med erfarenhet från omsorgsarbete.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Observera att du behöver kunna uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten att arbeta i Sverige.
Vad får du hos oss?
En chans att göra skillnad. Du skapar trygghet och glädje för våra äldre varje dag.
Utveckling och erfarenhet. Bygg på din kompetens inom vård och omsorg.
Ett meningsfullt extrajobb. Jobba i ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemang.
Så här söker du.
Vi hanterar ansökningarna löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsterna tillsätts löpande och kan vara tillsatta innan sista ansökningsdagen.
Har du frågor om jobbet eller rekryteringsprocessen? Tveka inte att höra av dig, vi svarar gärna.
Välkommen till Humana, vi ser fram emot din ansökan.
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef Sara Söderling, sara.soderling@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8062757-2099984". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
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112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10002207