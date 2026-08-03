Kundservicestjärna (extrapersonal) till Hertz Bokningscentral
First Rent A Car Aktiebolag / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-08-03
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Att det är människorna som skapar Hertz framgång är ingen hemlighet. Bilarna är grunden i vår verksamhet, men det är medarbetarnas engagemang, kunskap och omtanke som gör oss till det marknadsledande hyrbilsföretaget vi är. Om du vill vara en del av ett familjärt bolag där mobilitetslösningar, socialt ansvarstagande, engagemang för människor och omvärld ligger högt på agendan – så kanske detta är nästa steg för dig!
Till vår bokningscentral i Göteborg söker vi nu serviceinriktade bokningsagenter (Sales Center Agent) som vill vara del av en spännande vardag där ingen dag är den andra lik. Vi söker dig som vill arbeta extra vid behov, med stor möjlighet att utvecklas till heltidstjänst. Du ska kunna jobba några gånger i veckan, där du gärna kan komma in med kort notis och kan jobba veckans alla dagar. Arbetstiden är flexibel där du ska kunna arbeta från tidig morgon till kväll.
Om rollen
Älskar du service och är van att skapa nöjda kunder över telefon och mejl? Då är rollen på Hertz Sales Center helt rätt för dig! Hos oss blir du en del av ett superteam på 13 personer som tillsammans varje månad tar emot cirka 17 000 samtal och mejlärenden. Vi hjälper kunder med bokningsförfrågningar, stöd & rådgivning, justeringar och generella frågor kring Hertz alla tjänster, produkter, kontor och mycket mer. Detta i Sverige likväl som globalt så informationsbasen är bred och en noggrann behovsanalys utifrån den enskilda kunden är avgörande.
Är du vår nästa stjärna?
Dina personliga egenskaper kommer att vara en viktig framgångsfaktor. Att du är social, positiv, engagerad och har ett utpräglat servicesinne förutsätts. Du bör trivas i miljöer med ett snabbt och konstant informationsflöde och kunna navigera smidigt mellan olika hjälpsystem, rutiner och mallar. Du är kommunikativ och har förmågan att förmedla information på ett tydligt och noggrant sätt. Utbildning sker internt, men erfarenhet av service, vana att arbeta i datasystem och över telefon är en förutsättning för rollen. Här behöver man vara snabb i både fingrar och tanke och anpassning till olika situationer och behov. Är du dessutom intresserad av bilar och har goda geografiska kunskaper så kommer jobbet bli både enklare och roligare.
Vi tror att du har:
Mycket god vana att hantera kundkontakter, löpande och högkvalitativt via telefon och mejl - vi ser gärna att du arbetat i liknande roller och har dokumenterade erfarenheter från roller där fokus och service stått i centrum
Vana vid behovsanpassad merförsäljning av tjänster och produkter under pågående kundkontakt
God erfarenhet av att jobba administrativt och navigera i system och IT-miljöer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande är:
Ytterligare språkkunskaper - främst i de nordiska språken
B-körkort
Det här är Hertz 💛
Hertz möter människors behov av rörelse med smarta mobilitetslösningar. Vi drivs av omtanke för våra kunder, människor och omvärlden. Vi är ett familjärt företag med det gula hjärtat i allt vi gör och med ett stort samhällsengagemang som bland annat stöttar Maskrosbarn, Childhood och Barncancerfonden. Vi tror på mångfald och vill att vår organisation ska spegla både samhället och våra kunder, där alla medarbetare kallas för Medansvariga.
Vår bokningscentral ligger i ljusa, trevliga och nybyggda lokaler i MIMO-huset i Mölndal nära kommunikationer, Mölndals torg och galleria. Förutom en spännande roll att utvecklas i erbjuder vi:
Kollektivavtal: Unionen & Transport
Personalrabatt på hyrbil
Goda utvecklingsmöjligheter inom en snabbrörlig organisation
Fantastiska kollegor och mycket mer
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så välkommen in med din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras på slutkandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare First Rent A Car Aktiebolag
(org.nr 556434-7820), https://www.hertz.se
431 30 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Rent A Car AB - Hertz Biluthyrning Kontakt
Manager Sales Center
Kristina Johansson kristina.johansson@hertz.se Jobbnummer
10020383