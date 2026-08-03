Webbdesigner - Wordpress & Elementor
POZ AI AB / Grafiska jobb / Ljungby Visa alla grafiska jobb i Ljungby
2026-08-03
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos POZ AI AB i Ljungby
Webbdesigner – WordPress & Elementor
Vill du skapa professionella webbplatser och vara med och utveckla ett växande affärsområde?
POZ AI söker en kreativ och kvalitetsmedveten webbdesigner. Du kan ha många års erfarenhet och vilja ta en viktig roll i vår fortsatta webbsatsning. Du kan också vara tidigare i karriären, men ska då ha en praktisk grund, tydlig talang och en stark vilja att utvecklas.
För oss är det viktigaste inte vilken utbildning du har eller hur länge du har arbetat – utan vad du kan, vad du har skapat och vad du kan bidra med framåt.
Om rollen
Som webbdesigner hos oss omsätter du en intern brief till en snygg, genomtänkt och användarvänlig webbplats. Du ansvarar för design och praktisk produktion, medan projektledaren hanterar kundkontakten och förser dig med underlag, prioriteringar och återkoppling.
Du kommer bland annat att:
ta fram layout, sidstruktur och visuell utformning,
bygga och publicera webbplatser i WordPress och Elementor,
skapa välfungerande lösningar för dator, surfplatta och mobil,
arbeta med grundläggande SEO, tillgänglighet och prestanda,
sätta upp och lansera webbplatser samt hantera det praktiska kring webbhotell, SSL och domäner,
uppdatera och vidareutveckla befintliga webbplatser.
Vi vill inte skapa samma webbplats om och om igen. Varje projekt ska få ett genomtänkt uttryck som passar kundens verksamhet, målgrupp och varumärke. Rollen kräver därför att du kan kombinera kreativitet med struktur och teknisk förståelse.
Vem söker vi?
Du ska ha praktisk erfarenhet av att bygga webbplatser i någon etablerad webbbyggarmiljö och kunna visa exempel på sådant du har gjort. Erfarenheten kan komma från en anställning, egen verksamhet, frilansuppdrag eller egna genomförda projekt – men det behöver finnas verklig kunskap och tidigare arbeten att bedöma.
Vi arbetar huvudsakligen i WordPress och Elementor, men erfarenhet från andra relevanta webbverktyg är också värdefull. Du behöver inte behärska samtliga tekniska moment från första dagen, men du ska förstå hur en webbplats byggs, publiceras och förvaltas.
Vi tror att du:
har god känsla för form, struktur och användarvänlighet,
är kreativ, noggrann och kvalitetsmedveten,
arbetar självständigt och tar ansvar för det du levererar,
är mottaglig för återkoppling och trivs med nära samarbete,
har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift,
har goda kunskaper i engelska.
Relevant utbildning är inget krav. Praktisk kompetens, arbetsprover och förmågan att bidra till teamet väger tyngre.
Erfarenhet av WordPress, Elementor, SEO, HTML eller CSS är meriterande.
Det här erbjuder vi
POZ AI är ett Ljungbybaserat företag inom AI för företag, webb och marknadsföring. Vi befinner oss i en tillväxtfas och satsar nu vidare på vårt webberbjudande.
Hos oss blir du en viktig del av ett mindre team med kompetens inom bland annat webb, utveckling, foto, film och innehåll. Du får varierande uppdrag, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka både ditt eget arbete och hur vårt webberbjudande utvecklas.
För dig som redan har stor erfarenhet finns möjlighet att bidra med arbetssätt, idéer och kompetens som höjer nivån på hela vår webbsatsning. För dig som befinner dig tidigare i karriären finns goda möjligheter att växa, ta större ansvar och utvecklas tillsammans med företaget.
En viktig del av det vi erbjuder är själva arbetsmiljön. På POZ Villekulla har vi skapat vad vi själva tycker är ett av Ljungbys mest attraktiva, kreativa och stilrena kontor – en inspirerande plats där både medarbetare och kunder trivs. Här arbetar vi tillsammans på plats, med närhet till varandra, korta beslutsvägar och gott om utrymme för både fokus, idéer och samarbete.
Om tjänsten
Heltid
Tillsvidareanställning
Placering på POZ Villekulla i Ljungby
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Ansökan
Skicka CV, personligt brev och exempel på webbplatser eller andra relevanta arbeten till magnus@poz.se
.
I ditt personliga brev vill vi att du berättar:
vad du kan tillföra vårt team,
vilka delar av arbetet du redan behärskar,
inom vilka områden du vill utvecklas eller kan behöva stöd.
Vi behandlar ansökningarna löpande och tillsätter tjänsten när vi har hittat rätt person.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Magnus Johansson, rekryteringsansvarig, på 070-558 93 93.
POZ AI – märkvärdiga resultat, utan att göra det märkvärdigt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: magnus@poz.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Webbdesigner". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare POZ AI AB
(org.nr 559120-1297)
Hångersvägen 4 (visa karta
)
341 38 LJUNGBY Arbetsplats
POZ Ai AB Kontakt
VD
Magnus Johansson magnus@poz.se 0705589393 Jobbnummer
10020377