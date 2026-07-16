Timvikariat behandlingsassistenter till ungdomshem Gudhemsgården
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Behandlingsassistentjobb / Falköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Falköping
2026-07-16
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Om verksamheten
SiS ungdomshem Gudhemsgården tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. SiS Ungdomshem Gudhemsgården har precis genomgått en organisationsförändring, från LVM-vård till LVU-vård, och är nu inne i en spännande uppbyggnadsfas. Just nu består institutionen av fyra avdelningar, men kommer under kommande året expandera till fler. Vi arbetar med personaltätheten och kommer utöka vår personalstyrka, därför söker vi just nu fler personal till våran verksamhet.
SiS ungdomshem Gudhemsgården har verksamhet utanför Falköping.
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS något för dig. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du anställd för att ge vård och behandling. Du bidrar till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Arbetet kan delvis vara fysiskt krävande då du behöver delta i fysiska aktiviteter med ungdomar samt springa på larm. Du är med och bidrar till att ordning och säkerhet på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverka till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Arbetstiden är enligt schema dag, kväll och helg. Du som anställd kommer få tillgång till en hemsida som kallas för Netwic, där du kan lägga dig tillgänglig på dem pass du kan arbeta.
Kvalifikationer
Du ska även ha:
Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.*
B- körkort
God svenska i tal och skrift
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
• Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
Anställning:
Rekryteringen och tillsättning av tjänster sker löpande.
Ansök senast 2026-08-06 genom vår hemsida och platsbanken.
Tjänsterna är en särskild visstidsanställning på timmar.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
521 94 GUDHEMSGÅRDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Enhetschef
Anders Svensson Anders.svensson4@stat-inst.se +46104536290 Jobbnummer
10004193