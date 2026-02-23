Timvikarer, Sölvesborgs bibliotek
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Samhällsbyggnad Fritid och Kulturförvaltningen består av strategiska avdelningen, fastighetsavdelningen, bygglovsavdelningen, driftavdelning gata/park, måltidservice, städservice och fritid och kultur. Vi är cirka 170 medarbetare som förbereder och planerar så att kommunens vision kan förverkligas.
Vårt uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta ett hållbart och väl fungerande samhälle samt att skapa ett brett fritid- och kulturutbud för alla.
Placering: Sölvesborgs biliotek.
Vill du arbeta på en plats för möten, pauser och nya perspektiv?
Sölvesborgs bibliotek söker timvikarier för tjänstgöring året runt och under sommaren. Hos oss är biblioteket en berikande och inspirerande mötesplats där människor får ta del av kunskap, kultur och gemenskap och där du som medarbetare bidrar till ett välkomnande bibliotek för allaPubliceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som timvikarie vid Sölvesborgs bibliotek är du en viktig del av den dagliga verksamheten och mötet med våra besökare. Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat omfatta:
* Bemanna informations- och lånedisk samt ge service och vägledning till besökare.
* Hjälpa till med lån, återlämning och reservationer av medier.
* Ge grundläggande stöd i användning av bibliotekets digitala tjänster, såsom datorer, skrivare och e-tjänster.
* Hantera och plocka medier, skyltning och enklare ordningsarbete.
* Vara behjälplig vid våra publika evenemang.
* Utföra övriga förekommande arbetsuppgifter i biblioteksverksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i mötet med människor och vill bidra till ett öppet och välkomnande bibliotek. Du har lätt för att samarbeta, är ansvarstagande och har ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Vi ser att du:
* har avslutad gymnasieutbildning.
* har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i tal.
* är trygg i att möta besökare i olika åldrar och livssituationer.
* har grundläggande digital vana och kan hjälpa besökare med enklare tekniska frågor.
* är flexibel och kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
* är noggrann, strukturerad och bidrar till ordning i bibliotekets lokaler.
Det är meriterande om du har erfarenhet av servicearbete eller arbete med människor.
Arbetet innebär många möten med människor i olika åldrar och livssituationer. Vi söker därför dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och har ett intresse för kultur, litteratur och samhällsfrågor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att bidra till bibliotekets värdegrund som präglas av att vi vill skapa en verksamhet som är berikande och inspirerande samt en plats för paus och möten.
B-körkort krävs.
ÖVRIGT
Enligt Lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska du vid erbjuden anställning kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
