Timvik + sommarvikarier sökes till kvinna på Frösön
2026-02-17
På Assistanslotsen arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Assistanslotsen söker nu engagerade personliga assistenter till vår kund på Frösön i Östersund.
Just nu söker vi både timvikarier och sommarvikarier. För att vara aktuell för en timanställning behöver du ha möjlighet att arbeta under delar av sommaren.
Arbetstider:
Kl. 08.00-20.00
Kl. 20.00-08.00 (sovande jour mellan kl. 00.00-07.00)
Tillträde sker enligt överenskommelse.
OM KUNDEN
Vår kund är en social och livsglad kvinna i 70-årsåldern som gärna umgås med sina barn, barnbarn och vänner. Hon uppskattar att gå på konserter, fika och kopplar gärna av med ett korsord som är en av hennes favoritaktiviteter. Efter en hjärnblödning har vår kund förlorat funktionen i benen och har därför behov av stöd i sin vardag. Som personlig assistent spelar du en viktig roll i att hjälpa henne leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Stöd i dagliga rutiner och hushållssysslor
Matlagning och bakning tillsammans med kunden
Hjälp med personlig hygien, av- och påklädning och förflyttningar
Följa med vid olika aktiviteter, ärenden och läkarbesök
Kunden använder el-rullstol och lyfthjälpmedel i vardagen.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor och som har en god förmåga att förstå och analysera andras behov. Du är en positiv och social person som trivs i mötet med andra och uppskattar att vara en del av sociala sammanhang, precis som vår kund. För att lyckas i rollen ser vi att du är lyhörd, tar initiativ, har ett lösningsfokuserat arbetssätt och visar ett stort driv i det du gör. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
MERITER
Erfarenhet av arbete som personlig assistent
Annan vårderfarenhet
Vårdutbildning
Sysselsättningsgrad: 4 st tim/sommarvikarier
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Assistanslotsen, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Assistanslotsen behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ det redan nu, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Du kan enkelt beställa utdraget digitalt via Kivra, välj "arbete med barn med funktionsnedsättning" och gör din beställning här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7244430-1846710". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://assistanslotsen.teamtailor.com
Ringvägen 2 (visa karta
)
831 57 ÖSTERSUND Arbetsplats
Assistanslotsen Jobbnummer
