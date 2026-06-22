Timavlönad Lokalvårdare
Halmstads Kommun / Städarjobb / Halmstad Visa alla städarjobb i Halmstad
2026-06-22
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Vill du ha ett arbete där du verkligen gör nytta varje dag? Som timavlönad lokalvårdare hos Serviceförvaltningen i Halmstads kommun bidrar du till trygga, rena och trivsamma miljöer för barn, elever, brukare och medarbetare. Här får du ett flexibelt jobb där du möter olika människor och verksamheter samtidigt som du gör något som är viktigt på riktigt. Hos oss får du möjlighet att växa, ta ansvar och bli en del av ett team som tillsammans ser till att kommunens lokaler håller hög kvalitet för alla som vistas i dem.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare ansvarar du för den dagliga städningen i kommunens lokaler, främst skolor, förskolor och kontor. Du arbetar självständigt men är samtidigt en viktig del av ett större team som tillsammans ser till att våra verksamheter är trygga, hygieniska och trivsamma. I ditt uppdrag ingår att utföra städning enligt fastställda rutiner och kvalitetskrav, bidra till en god och säker miljö för användarna samt samarbeta med kollegor och personal i verksamheterna.
I rollen bidrar du till Serviceförvaltningens övergripande mål – att leverera hög kvalitet, skapa god service och vara en trygg partner för kommunens verksamheter. Genom ditt arbete lägger du grunden för miljöer där barn kan lära, medarbetare kan arbeta och invånare kan känna sig välkomna.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar, är hjälpsam och vill göra ett gott jobb. Du samarbetar lätt med andra och bidrar till en positiv stämning, samtidigt som du kan arbeta självständigt och hålla ordning i ditt arbete. När något oväntat händer behåller du lugnet, hittar lösningar och kan snabbt ställa om. Din pålitlighet och vilja att bidra gör dig till en värdefull del av teamet.Kvalifikationer
Du är minst 18 år.
Du har B-körkort.
Du kan cykla.
Du kan arbeta från kl. 06.00 på vardagar.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du är flexibel och kan arbeta med kort varsel.
Du kan arbeta minst 2–3 dagar per vecka.
Du kan visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret Arbete inom skola eller förskola | Polismyndigheten
Meriterande
Du har erfarenhet av arbete inom lokalvård.
Du har utbildning inom lokalvård.
Du har tillgång till egen bil för att ta dig till arbetsplatsen.
Vad vi erbjuder
Introduktion och bredvidgång så att du känner dig trygg i din roll.
Friskvårdsbidrag för alla anställda.
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för många varje dag.
Övrig information:
Rekrytering sker löpande, så håll utkik i din mejl även i skräpposten.
Om du tidigare har arbetat inom kommunen kan intern referenstagning ske innan intervju.
Så ansöker du
Ansök via Varbi. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller i pappersformat.
Vi ser fram emot din ansökan!
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.
Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet och jobbar för hållbar tillväxt i Halmstads kommun. Tillsammans ansvarar vi också för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor som HR, kommunikation, administration och ekonomi.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
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302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Volymrekryteringscenter Kontakt
Volymrekryteringscenter Halmstads kommun klf-volymrekryteringscenter@halmstad.se 035-139600 Jobbnummer
9971679