Timanställningar Till Weminds Laro-Mottagningar

Vill du arbeta med evidensbaserad psykiatri där din kompetens verkligen gör skillnad?
Hos oss är kvalitet och struktur tillsammans med patienten i fokus en självklar del av vardagen. Du blir en viktig del av ett engagerat multiprofessionellt team som tillsammans ger bästa möjliga vård - baserad på evidens, uppföljning och ett genuint bemötande.
Arbetsplatsen
1 maj 2026 startar WeMind tre LARO-enheter i Skåne. LARO avser läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering vid opioidberoende och uppdraget bedrivs under avtal med Region Skåne.
Mottagningarna är placerade i Ystad, Höör och Ängelholm och vi söker dig som vill jobba extra på någon eller fler av dessa orter.
Vi söker timanställda sjuksköterskor och undersköterskor
Som sjuksköterska arbetar du i huvudsak med rådgivning, provtagning och läkemedelshantering, vårdplanering och samverkan.
Som undersköterska är du en viktig del av det totala behandlingsarbetet för varje enskild patient. Du kommer arbeta både självständigt och tillsammans med andra professioner på mottagningen för att våra patienter ska erbjudas en högkvalitativ vård med hög grad av patientmedverkan.
Vi erbjuder dig:
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar
Friskvårdsbidrag via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden kompetensutveckling
Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt
Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja - vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Sjuksköterska
Legitimerad sjuksköterska
Specialist inom psykiatri (meriterande)
Erfarenhet från liknande roll inom LARO
Undersköterska
Undersköterska med inriktning psykiatri/skötare
Utbildad Case Manager (meriterande)
Erfarenhet från liknande roll inom LARO
Som person är du flexibel och ansvarstagande. Du bidrar med din kompetens och trivs i en miljö där vi lär av varandra.
Praktisk information
Visstidsanställning (timanställning) vid behov
Omfattning Enligt överenskommelse
Placering Ystad, Höör och Ängelholm
Tillträde maj 2026
Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2026. Urval sker löpande.
För frågor är du varmt välkommen att kontakta HR@wemind.se
Vi ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan!
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss! Så ansöker du
