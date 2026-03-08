Timanställning lokalvårdare
Timanställda lokalvårdare sökes till Öbergs Automotive Städservice
Vi växer och söker nu fler timanställda lokalvårdare som vill arbeta tillsammans med oss.
Öbergs Automotive Städservice erbjuder professionell hemstädning, kontorsstädning, hotellstädning, flyttstädning, storstädning, golvvård och fönsterputsning. Vi arbetar i nordvästra Skåne och södra Halland och utgår från Billesholm.Publiceringsdatum2026-03-08Om tjänsten
Arbetet består av varierande städuppdrag hos både privatpersoner och företag. Du arbetar självständigt eller tillsammans med kollegor, alltid enligt våra tydliga rutiner och checklistor.
Arbetstiderna är flexibla och baseras på behov. De flesta pass är planerade i förväg, men möjlighet att arbeta med kort varsel är en fördel.
Tjänsten är en timanställning.
Vår värdegrund
På Öbergs Städservice arbetar vi med kvalitet, struktur och hög noggrannhet i varje detalj.
Vi är stolta över vårt yrke och lämnar inget halvgjort.
För oss handlar värdegrund inte bara om hur vi möter kunder -
den handlar lika mycket om hur vi möter varandra.
Hos oss är det självklart att:
• Visa respekt för kundens hem och förtroende
• Arbeta med noggrannhet och professionalism i varje uppdrag
• Visa omtanke och respekt mot kollegor
• Vara lojal mot teamet och bidra till en trygg arbetsmiljö
• Ta ansvar för sitt arbete och leva upp till den kvalitet vi står för
Vi tror på tydlig kommunikation, struktur och ett team där vi stöttar varandra.
Hos oss är du inte bara en anställd - du är en viktig del av företagets utveckling och kvalitet.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, driven, social och vill vara med och bygga något långsiktigt tillsammans med oss.Kvalifikationer
Minst 18 år, men vi ser gärna att du är äldre och har arbetslivserfarenheter.
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till egen bil
Meriterande om man har erfarenhet inom lokalvård eller relevant utbildning
Meriterande om man har erfarenhet av fönsterputsning och golv vård
Möjlighet att visa upp utdrag ur belastningsregistretSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:stadservice@obergsautomotive.com
Märk ämnes raden med: 30711627
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
