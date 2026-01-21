Timanställd till Industrigatan/Grepgatan
Nu söker vi en boendestödjare till vårt team på Industrigatan och Grepgatan. Vi erbjuder ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad!
Om Industrigatan och Grepgatan
Industrigatan och Grepgatan är gruppboendena för vuxna personer tillhörande personkrets 1 enligt LSS. På boendena finns 6 platser.
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour.
Du har en gruppchef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Merit om du har körkort.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: timanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 11 februari Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
