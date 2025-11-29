Timanställd taltidningsinstruktör
Polar Print Försäljning AB / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-11-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polar Print Försäljning AB i Göteborg
, Halmstad
, Jönköping
, Växjö
, Karlstad
eller i hela Sverige
Jobbet kommer att utföras i taltidningsprenumeranternas hem. De är ofta äldre personer med en synnedsättning. Vana med äldre personer är därför en fördel.
Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Arbetet består i att vid behov åka ut till taltidningsprenumeranter i området kring Västra Götaland. Utrustning för att läsa taltidningar skall levereras, men det viktiga är att lära taltidningsprenumeranterna att använda nödvändig utrustning.
Vi ser helst att ni bor i närheten av Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: agnetha.bryggman@polarprint.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VGR". Arbetsgivare Polar Print Försäljning AB
(org.nr 556322-3360)
411 18 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polar Print Göteborg Jobbnummer
9621135