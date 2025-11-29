Timanställd taltidningsinstruktör

Polar Print Försäljning AB / Behandlingsassistentjobb / Göteborg
2025-11-29


Jobbet kommer att utföras i taltidningsprenumeranternas hem. De är ofta äldre personer med en synnedsättning. Vana med äldre personer är därför en fördel.
Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Arbetet består i att vid behov åka ut till taltidningsprenumeranter i området kring Västra Götaland. Utrustning för att läsa taltidningar skall levereras, men det viktiga är att lära taltidningsprenumeranterna att använda nödvändig utrustning.
Vi ser helst att ni bor i närheten av Göteborg.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: agnetha.bryggman@polarprint.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VGR".

Arbetsgivare
Polar Print Försäljning AB (org.nr 556322-3360)
411 18  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Polar Print Göteborg

Jobbnummer
9621135

