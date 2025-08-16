Tillverka konditoriprodukter
2025-08-16
Vi söker en konditor till vårt bageri på Drottninggatan i Östhammar
Vi tillverkar allt från grunden och tillverkningen sker i ljusa fräscha lokaler.
Vi hjälps åt med alla sysslor så lite arbete med degar ingår
Vi ser till individens potential och utveckling i rätt miljö så vi har inget krav att den som söker är färdig utbildad som konditor och bagare
Arbetstid är dagtid 06.30-15.00
Varannan lördag 05.00-09.00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: nyalindbergs@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björkmans Café AB
(org.nr 559451-7905)
Södra Tullportsgatan 16 (visa karta
)
742 32 ÖSTHAMMAR Jobbnummer
9461489