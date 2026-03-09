Tillsynshandläggare
2026-03-09
Tillsynshandläggare med fokus på administration
Vill du vara en del av Naturvårdsverkets arbete inom producentansvar och vara med när vi växlar upp vårt tillsynsarbete? Enheten för producentansvarstillsyn och marknadskontroll erbjuder nu en tjänst som handläggare med fokus på administrativa arbetsuppgifter. Vi söker dig som är i början av karriären och som vill bidra till ärendehandläggningen genom huvudsakligen administrativa arbetsuppgifter som underlättar för dina kollegor.
Naturvårdsverket har tillsynsansvar inom nio producentansvar och ansvar för marknadskontroll för tre produktgrupper. Producentansvaret ska få företag att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återanvända och återvinna samt fria från miljöfarliga ämnen. Syftet är att öka insamlingen och materialåtervinningen av avfall samt få mindre avfallsmängder, renare avfall och mindre nedskräpning.
Tillsynen inom producentansvarsområdet är viktig för att bidra till en mer cirkulär ekonomi och för konkurrensneutrala förutsättningar för företag med producentansvar. Naturvårdsverket kontrollerar bland annat att företag med producentansvar anmäler sig som producenter och uppfyller kraven i producentansvarsförordningarna. Vi granskar inrapporterade uppgifter samt att producentansvarsorganisationer och marknadsdrivna system uppfyller krav och villkor för att bedriva sin verksamhet. Vi genomför även marknadskontroll som går ut på att kontrollera utformningen av produkter utifrån de regelverk som Naturvårdsverket ansvarar för. Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer vara kopplade till Naturvårdsverkets arbete inom producentansvarstillsyn och huvudsakligen vara av administrativ karaktär. Exempel på arbetsuppgifter är att starta tillsynsärenden, hantera delgivning av beslut, administrera tillsynsavgifter och bidra till handläggningen av ärenden om miljösanktionsavgifter. I arbetsuppgifterna ingår även att genomföra administrativa moment i vårt producentansvarsregister. Du kommer inledningsvis främst ansvara för vissa steg i våra handläggningsprocesser men vi ser på sikt att arbetsuppgifterna kan utvecklas till handläggning av tillsynsärenden.
Din kompetens
Vi söker dig som har
• relevant naturvetenskaplig, miljövetenskaplig, teknisk eller samhällsvetenskaplig utbildning från universitet eller högskola
• god förmåga att uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har relevant erfarenhet av
• arbete på myndighet, exempelvis i form av hantering, handläggning eller diarieföring av ärenden
• tillsyn eller marknadskontroll
• serviceinriktat arbete, exempelvis kundservice eller vägledning. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där det är viktigt att du är bra på att samarbeta, prestigelös och har en god kommunikativ förmåga. Du är serviceinriktad och lyhörd inför dina kollegors behov och arbetar lösningsorienterat med ett hjälpsamt bemötande. Du är bra på att arbeta självständigt och har ett systematiskt och resultatinriktat arbetssätt samtidigt som du är flexibel och lätt anpassar dig till ändrade omständigheter.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 29 mar 2026. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Emil Jansson, t.f. enhetschef på Enheten för producentansvarstillsyn och marknadskontroll. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Ersättning
