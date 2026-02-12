Tigrinjatalande kontaktperson sökes!
2026-02-12
Talar du flytande tigrinja/tigrinska och svenska? Vill du göra skillnad för andra? Då letar vi efter just dig!
Vi söker just nu en tigrinjatalande kontaktperson som kan vara ett stöd för en annan medmänniska! Uppdraget handlar om att hjälpa en person att bryta social isolering genom att erbjuda meningsfulla stunder utanför hemmet - till exempel genom att göra aktiviteter eller fika tillsammans och introducera individen till olika delar av samhället.
Exempel på aktiviteter man kan göra som kontaktperson:
Ta en fika eller gå en promenad
Besöka biblioteket eller kulturaktiviteter
Gå på bio, kultur- eller sportevenemang
Besöka mötesplatser eller församlingar tillsammans
Utforska lokala aktiviteter i området
Uppgifter
Vara en stabil och trygg medmänniska i individens liv
Delta i fritidsaktiviteter och hjälpa individen att utöka sitt sociala nätverk
Observera: Detta är ett uppdrag, inte ett jobb. Uppdraget omfattar cirka 1-3 timmar per vecka.
Vem söker vi?
Du är en trygg vuxen som har lite extra tid och energi varje vecka
Du har gärna erfarenhet av att bemöta människor med psykisk ohälsa
Du är en stabil person med god förmåga att skapa relationer
Du är tålmodig, flexibel och vill göra skillnad för människor i din närhet
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet som uppdragstagare - vi välkomnar både nya och erfarna!
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du gör skillnad
Stöd och handledning från kontaktsekreterare
Ersättning enligt SKR:s rekommendationer
Skicka din ansökan till familjehem@danderyd.se
Du förbinder dig inte till något genom att höra av dig - det kan vara första steget i att fundera på om detta är rätt för dig.
Danderyd är en liten kommun strax norr om Stockholm med goda kommunikationer både med bil och kollektivtrafik. Hos oss arbetar medarbetarna nära varandra, vilket gör beslutsvägarna korta och samarbetet smidigt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
