TIG-Svetsare
2025-10-29
Vi söker nu en erfaren svetsare till vår kund i Västerås!
Kunden är en mekanisk verkstad med tillverkning av högkvalitativa detaljer till ledande teknikföretag, där man nu behöver förstärka arbetsteamet med en duktig svetsare.
Du kommer till stor del att arbeta med TIG-svetsning i enstyckstillverkning i både svart och rostfritt material, vilket ställer krav på din kunskap i ritningsläsning och materialkännedom.
Söker du ett varierat och stimulerande arbete där den ena dagen aldrig är den andra lik, och där du får utmanas i din roll som svetsare så ska du ta chansen att söka nu!Profil
Vi ser att du som söker tjänsten har god erfarenhet av främst TIG-svetsning, men även MMA och Mig Mag. Du läser ritningar obehindrat och har erfarenhet av att svetsa i både rostfritt och i svart material.
Du bör också ha god allmän verkstadsvana då du kommer att arbeta i hela produktionskedjan av detaljerna, vilket innebär att du kommer behöva valsa, bocka, köra kantpress, med mera.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
