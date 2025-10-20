TIG-svetsare
Vi söker nu en TIG-svetsare som vill bli en del av ett skickligt team där kvalitet och precision står i fokus. Är du en person som gillar varierade arbetsuppgifter, trivs i verkstadsmiljö och har en känsla för detaljer? Då kan detta vara jobbet för dig!
I denna roll kommer du främst att arbeta med TIG-svetsning av rostfritt material i tjocklekar mellan 1 mm och 3 mm, inom legoproduktion. Arbetet sker utifrån ritningar, och produkterna varierar vilket gör varje dag både utmanande och utvecklande. Utöver svetsning kan även andra förekommande uppgifter i verkstaden ingå.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid med kortare arbetsdagar på fredagarProfil
Vi söker dig som nyligen arbetat med TIG-svetsning i rostfritt material och har god vana vid ritningsläsning. Du är kvalitetsmedveten, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är lösningsorienterad, flexibel och bidrar med en positiv inställning på arbetsplatsen.Kvalifikationer
• TIG-svetsning i rostfritt material (1 mm - 3 mm)
• God ritningsläsning
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Låter det som något för dig?
Tveka inte att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
