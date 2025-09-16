TIG-svetsare
Saab AB / Svetsarjobb / Karlskrona
2025-09-16
TIG-Svetsare Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker nu TIG-svetsare till vår unika produktion av senaste teknikens ubåtar och ytfartyg på ett av världens modernaste skeppsvarv.
I din roll kommer du att arbeta med nyinstallation, underhåll och reparation av fartygen.
För att lyckas som svetsare hos oss så ser vi att du är samarbetsvillig, lösningsorienterad och noggrann. Publiceringsdatum2025-09-16ProfilKvalifikationer
* Arbetslivserfarenhet av TIG-svetsning
* Erfarenhet av svetsmetod 136 och 111
* Utbildning eller motsvarande erfarenhet av svetsning i rostfritt material
* Erfarenhet av ritningsläsning
* Flexibilitet, Samarbetsförmåga, Initiativförmåga och ordningssinne
* Datorkunskap
Meriterande
* Svetslicenser
* Erfarenhet av mekaniserad TIG-svetsning
* Erfarenhet av andra svetsmetoder
* Heta arbeten
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vid frågor angående tjänsten kontakta rekryterande chef Thomas Karlsson, thomas.karlsson5@saabgroup.com
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Nina Renström, Nina.renstrom@saabgroup.com Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_32753". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9510644