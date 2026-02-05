TIG svetsare till Motala

Montico HR Partner AB / Svetsarjobb / Mjölby
2026-02-05


Montico söker nu en erfaren TIG-svetsare till Motala. Uppdraget är inom tillverkande industri och passar dig som ställer höga krav på kvalitet, precision och funktion. Du kommer att arbeta i en verksamhet med nära samarbete, korta beslutsvägar och stort personligt ansvar.

Uppdraget inleds med en 6 månaders inhyrning via Montico, med mycket goda möjligheter till anställning direkt hos kundföretaget. Arbetstiden är förlagd till dagtid.

Publiceringsdatum
2026-02-05

Om tjänsten
Som TIG-svetsare får du en central roll i produktionen. Tjänsten passar dig som är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete i gruppen.

Dina arbetsuppgifter
• TIG-svetsning enligt ritning
• Självständigt arbete med ansvar för kvalitet och utförande
• Nära samarbete med kollegor inom produktionen

Vi söker dig som
• Har körkort
• Har gedigen erfarenhet av TIG-svetsning och är trygg i ditt hantverk
• Har god förmåga att läsa och arbeta efter ritningar
• Är kvalitetsmedveten, noggrann och ansvarstagande
• Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
• Är en god kollega och bidrar till ett positivt arbetsklimat
• Behärskar svenska i tal och skrift

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11142".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico Hr Partner AB (org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Montico HR Partner AB

Kontakt
Ellen Kransberg
ellen.kransberg@montico.se

Jobbnummer
9726154

