Tidplanerare till Implenia
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av den ledande samarbetspartnern inom utmanande infrastrukturprojekt? Hos Implenia får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till ett mer hållbart samhälle - i ett familjärt bolag med internationell etablering. De söker nu en tidplanerare till deras projekt Nyköping Bibana.
OM TJÄNSTEN
Implenia söker nu en tidplanerare till deras projekt Nyköping Bibana. Projektet är en del av Trafikverkets järnvägsprojekt Ostlänken. Arbetet omfattar mark-, betong- och järnvägsarbeten och innebär nära samarbete mellan flera teknikområden.
Som tidplanerare har du en central roll i deras projekt, från tidiga planeringsskeden till färdigställande. Du ansvarar för att ta fram, följa upp och analysera projektets tidsplaner samt bidra till att skapa realistiska och väl förankrade planer tillsammans med projektteamet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta fram och uppdatera detaljerade tidplaner för hela projektet med stöd av planeringsverktyget Primavera
• Identifiera kritiska milstolpar, risker och möjligheter i projektets tidsplan samt föreslå proaktiva åtgärder
• Samarbeta nära projektledare och beställare för att säkerställa gemensam förståelse och hantering av förändringar
• Följ upp framdrift, analysera avvikelser och rapportera status till projektorganisation.
• Bidra till att utveckla våra metoder, verktyg och arbetssätt inom projekttidsplanering för ökad effektivitet och värdeskapande
VI SÖKER DIG SOM
• Har relevant utbildning, gärna inom bygg och anläggning
• Har 3-5 års erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen, gärna med bakgrund inom produktion, till exempel som arbetsledare.
• Har erfarenhet av planeringsverktyg som t.ex. Primavera, Astra Powerproject, MS Project eller Tilos är meriterande
• Besitter goda kunskaper i Microsoft Excel
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• Innehar B-körkort
Meriterande:
• Tidigare arbetat som tidplanerare
För att lyckas i rollen:
Ser vi att du är en kommunikativ person som trivs med att samarbeta och ha många kontaktytor. Du är hjälpsam och stöttande, men vågar också ställa krav när det behövs. Du arbetar noggrant och strukturerat och har förmåga att identifiera tids- och kostnadsrelaterade risker som kan påverka projektets genomförande. Du bidrar även med lösningsförslag och förebyggande åtgärder när utmaningar uppstår.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Implenia Sverige är en ledande aktör inom infrastruktur med cirka 450 medarbetare och kontor i Stockholm och Göteborg. Vi arbetar med komplexa projekt inom betongkonstruktioner, broar, tunnlar och anläggningar. Som del av Implenia Group, en multinationell byggkoncern med över 8 500 medarbetare i Europa, kombinerar vi lokal kompetens med global erfarenhet. Vi strävar efter hållbarhet i allt vi gör - ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117070". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9710661