Thaimassöser / Thaimassage terapeuter
City Thai Spa Malmö AB / Hälsojobb / Malmö Visa alla hälsojobb i Malmö
2025-12-13
City Thai Spa är Malmös om inte Sveriges modernaste Thai /spa center för traditionella Thai terapeut behandlingar.
Vi ligger mitt i centrala Malmö med ett par min gångväg ifrån Malmö centralstation och har idag 8st behandlingsplatser för kunder.
City Thai Spa Malmö AB har funnits sedan 2015 och vi växer därav behöver vi fler thaimassörer/terapeuter.
Dom vi söker ska/bör vara utbildade i Thailändsk massage samt vara diplomerade. (Helst). Samt bör även ha goda egenskaper i engelska.
Vi kan även lära upp utbilda dig likaså på plats.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
076-0414344
E-post: info@citythaispa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "City Thai Spa - jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare City Thai Spa Malmö AB
(org.nr 556995-8977), http://www.citythaispa.se
Mäster Johansgatan 4 (visa karta
)
211 21 MALMÖ Kontakt
Ägare
Arunluck Karlsson 076-0414344 Jobbnummer
9643117