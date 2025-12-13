Thaimassöser / Thaimassage terapeuter

City Thai Spa Malmö AB / Hälsojobb / Malmö
2025-12-13


Visa alla hälsojobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos City Thai Spa Malmö AB i Malmö

City Thai Spa är Malmös om inte Sveriges modernaste Thai /spa center för traditionella Thai terapeut behandlingar.
Vi ligger mitt i centrala Malmö med ett par min gångväg ifrån Malmö centralstation och har idag 8st behandlingsplatser för kunder.
City Thai Spa Malmö AB har funnits sedan 2015 och vi växer därav behöver vi fler thaimassörer/terapeuter.
Dom vi söker ska/bör vara utbildade i Thailändsk massage samt vara diplomerade. (Helst). Samt bör även ha goda egenskaper i engelska.
Vi kan även lära upp utbilda dig likaså på plats.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
076-0414344
E-post: info@citythaispa.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "City Thai Spa - jobb".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
City Thai Spa Malmö AB (org.nr 556995-8977), http://www.citythaispa.se
Mäster Johansgatan 4 (visa karta)
211 21  MALMÖ

Kontakt
Ägare
Arunluck Karlsson
076-0414344

Jobbnummer
9643117

Prenumerera på jobb från City Thai Spa Malmö AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos City Thai Spa Malmö AB: