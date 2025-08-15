Thai kök söker personal
2025-08-15
Du jobbar effektivt och klarar av att hålla ett högt tempo.
Noggrannhet och kvalitet i arbetet är en självklarhet för dig.
Du förbered ingredienser till matlagning/dags uppgifter.
Laga enkla thai rätter
Du kan jobba heltid - inga ursäkter.
Du förstår och talar grundläggande svenska.
Har grundläggande hygien/och vet hur man hanterar livsmedel på ett hygieniskt sätt
Du är minst 18 år gammal.
Kan ha många bollar i luften och hantera stress.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Lämna in CV på restaurang
E-post: siamanis.se@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siam Anis AB
Malmögatan 12
)
252 49 HELSINGBORG Jobbnummer
9460638