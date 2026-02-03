TF HR chef | Heltid | Stockholm
2026-02-03
Är du en erfaren TF HR-chef/tillförordnad HR-chef i Stockholm som vill leda ett modernt, affärsnära och värderingsdrivet HR-arbete? Manpower söker nu en TF HR-chef till vår kund. I detta konsultuppdrag får du ett företagsledande helhetsansvar, där du driver strategiskt och verksamhetsnära HR tillsammans med en kompetent HR-avdelning. Vill du utveckla HR i en politiskt styrd organisation och göra skillnad? Skicka in din ansökan redan idag.
Ort: Stockholm
Start: Omgående
Övrig information: Placering på kontor i Hammarby Sjöstad, Farsta, Rinkeby och Södermalm. Möjlighet till distansarbete.
Om jobbet som TF HR-chef
Som TF HR-chef blir du en del av företagsledningen med övergripande ansvar för att leda och utveckla hela HR-området - från kompetensförsörjning och kompetensutveckling till arbetsmiljö, samverkan och personalpolitik. Tillsammans med HR-teamet driver ni värdeskapande HR-processer som stärker kunden som attraktiv arbetsgivare. Rollen är verksamhetsnära och innebär närvaro ute på platskontoren för att fånga upp behov och skapa det moderna HR som efterfrågas.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Driva strategiska HR-frågor genom företagsledningen och säkerställa genomslag i verksamheten.
Leda och utveckla HR-avdelningen, inklusive arbetsmiljö och kontorsservice.
Vara bollplank och stöd till HR-partners och chefer, särskilt i arbetsrätt och förhandling.
Bidra till kvalitets- och verksamhetsutveckling och verka för en innovativ, utvecklande och fördomsfri organisation.
Kvalitetssäkra processer och stärka den samlade kompetensen i bolaget.
Den vi söker
Vi söker dig som är en van HR-ledare med dokumenterad erfarenhet av att driva och utveckla moderna HR-organisationer. Du kombinerar strategisk blick med operativ närvaro, delegerar med tillit och arbetar med målstyrning. Du är kommunikativ, tydlig, nyfiken och öppen, och du brinner för att skapa affärsstödjande, modernt HR-arbete som får andra att växa.
Krav för tjänsten
Erfarenhet från ledningsgruppsarbete och minst tre års chefserfarenhet med personal-, verksamhets- och budgetansvar
Erfarenhet av förändringsledning samt att implementera processtyrning, kultur- och värderingsarbete
God förhandlingsvana och trygghet i att stötta HR-partners i arbetsrättsfrågor
God insikt i politiskt styrda organisationer och ett samhällsengagemang
Meriterande
Erfarenhet från offentligt bolag
Branschkunskap från fastighetssektorn

Publicering datum 2026-02-03

Dina personliga egenskaper
Strategisk, tillitsfull och ledarskapsutvecklande.
Måldriven, lösningsorienterad och affärsnära.
Kommunikativ och tydlig med förmåga att skapa delaktighet.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalet sker löpande.
Tydliggör i din ansökan hur du uppfyller samtliga ställda krav och ange längden på dina erfarenheter med både månad och år.
