Tf enhetschef för individstöd
Timrå Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Timrå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Timrå
2026-01-09
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Timrå Kommun i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Läs gärna mer här
Ingress
Tror du på ett samhälle där varje människa räknas, oavsett bakgrund, utmaningar och hinder?
Tror du på att din tro på den människan har avgörande betydelse för människans förutsättningar att växa och utvecklas?
Tror du på att människan behöver ses och förstås utifrån det sammanhang hon befinner sig i?
Tror du på att leda med tillit och förtroende, men också med mod att blicka inåt och utmana invanda mönster för att nå verklig utveckling och förbättring?
Då tror vi att du skulle trivas i uppdraget som tf enhetschef för individstöd!
Information Verksamhet + Enhet
Enheten för Vuxenstöd är en del av Individ och familjeomsorgen (IFO) och tillhör socialförvaltningen. Enheten är uppdelade i två chefsområden; myndighetsutövning och öppenvård samt Individstöd. På IFO finns idag ca 80 anställda och IFO-verksamheten innefattar förutom Vuxenstöd även enheterna Barn och familj samt Hållbar försörjning som omfattar försörjningsstöd, budget- och skuldrådgivning, arbetsmarknad, sysselsättning samt integration. IFO leds av en verksamhetschef, en biträdande verksamhetschef med ansvar för barnområdet och totalt nio enhetschefer
Som enhetschef ingår du i IFO:s ledningsgrupp. Inom chefsområde Individstöd arbetar idag åtta individstödjare.
Som enhetschef ansvar du för verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö. Personalansvar ingår där vi ställer stora krav på din förmåga att bidra till och leda utvecklingen av den psykosociala arbetsmiljön. Samtliga individstödjare har eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, rehabiliterings- och/eller behandlingsområdet. Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder en utmanande ansvarsroll där du tillsammans med ledningsgruppen och dina medarbetare aktivt ska utveckla ditt ansvarområde utifrån förändrade behov i samhället och i enlighet med den nya Socialtjänstlagen och Timrå kommuns styrmodell. Styrmodellen finns att läsa om på kommunens hemsida. Utifrån intentionerna i den nya Socialtjänstlagen pågår just nu ett kartläggningsarbete som syftar till att synliggöra behov inom vuxenområdet som idag inte kan tillgodoses på hemmaplan eller som skulle kunna tillgodoses på ett bättre sätt. Kartläggningen ska vid halvårsskiftet 2026 utmynna i förslag på nya arbetssätt, insatser och/eller funktioner samt en plan för en utvecklad verksamhet/organisation inom budgetram. I det pågående uppdraget ingår också att skapa former för systematisk uppföljning av hur verksamhetens arbete bedrivs och hur verksamhetens effekter kan synliggöras genom individbaserad systematisk uppföljning (ISU) och Programteori. Du kommer i din roll som tillförordnad enhetschef för individstöd att vara en viktig nyckelperson i kartläggnings- och utvecklingsarbetet, tillsammans med verksamhetschef, enhetschefskollegor, medarbetare och verksamhetsutvecklare.
Då nuvarande enhetschef valt att gå vidare till ett annat arbete tillsätts tjänsten tillfälligt under 2026 i syfte att inte föregå den redan pågående kartläggningen och de eventuella förändringar som den kan komma att medföra.Kvalifikationer
Vi söker dig som har Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du har goda kunskaper i kommunal individ- och familjeomsorg där du är förtrogen med lagstiftning och gällande regler. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom hela eller delar av chefsuppdraget, men det är samtidigt viktigt att du har förmågan att tänka nytt och utanför traditionella ramar, då behoven i samhället och den nya Socialtjänstlagen ställer nya krav. Interna sökanden välkomnas, men är inget krav. Det är meriterande med erfarenhet från arbetsledning och/eller förändringsledning inom offentlig verksamhet.
Personegenskaper
I uppdraget krävs att du har lätt för att både ta kontakter och utveckla relationer samt att det är viktigt att du i ditt arbetssätt är målmedveten, resultatinriktad, lyhörd, ödmjuk, ansvarstagande och prestigelös. Vidare ser vi det som viktigt att du som person har ett entusiasmerande och energiskapande förhållningssätt med möjlighetsfokus. Du har dokumenterat god förståelse för socialt arbete med dess komplexitet och du är en god kommunikatör i både tal och skrift.
Som ledare drivs du av att skapa förutsättningar för dina medarbetare att utföra och ta ansvar i sitt uppdrag, och du är bekväm i att företräda verksamheten samt när det krävs fatta beslut utifrån helhets- och systemsyn.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för uppdraget.Anställningsvillkor
Tidsperiod: snarast och t.o.m. 31/12 2026
Omfattning: 50-100% beroende på tidigare erfarenhet så uppdraget kan vara möjligt att kombinera med annan sysselsättning. Individuell bedömning görs utifrån sökandes profil.
Verksamheten kräver såväl chefens som medarbetarnas närvaro så därför arbetar vi i huvudsak från kontoret.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.
Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
(org.nr 212000-2395) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
Pernilla Krasser pernilla.krasser@timra.se 072-248 42 21 Jobbnummer
9676846