Testvakt inför AT - prov den 27 februari
2026-01-15
Vill du ha ett extrajobb där du bidrar till en rättvis och trygg provmiljö? Nu söker vi noggranna och ansvarsfulla personer som vill arbeta som testvakt under AT-provet den 27 februari i Trollhättan!
AT-provet (Allmäntjänstgöringsprovet) är ett nationellt kunskapsprov för läkare som genomgår sin allmäntjänstgöring (AT) i Sverige. Provet testar teoretiska medicinska kunskaper och är en del i bedömningen inför läkarlegitimation. Det genomförs samtidigt på flera orter i landet och kräver en strukturerad och rättssäker provmiljö. Just nu söker vi testvakter till AT-provet den 21 november i Trollhättan!
Som testvakt vid AT-provet ansvarar du för att skapa en trygg, rättvis och strukturerad provmiljö. Du förbereder provsalen inför provstart genom att ställa i ordning bord och stolar, ta fram datorer och se till att all teknisk utrustning fungerar som den ska. När deltagarna anländer kontrollerar du deras legitimation, visar dem till rätt plats och informerar om provets regler, tidsramar och praktiska detaljer.Under provet övervakar du lokalen aktivt för att förebygga och upptäcka fusk. Du hanterar eventuella frågor av praktisk karaktär och ser till att alla deltagare får en rättvis chans att genomföra provet utan störningar.
Vidare kommer du att ansvara för:
• att starta och avsluta provet enligt givna instruktioner
• att dokumentera eventuella avvikelser, tekniska problem eller misstanke om fusk
• att bistå med enklare teknisk support vid behov
• att samla in utrustning och återställa lokalen efter provet
• att rapportera till ansvarig samordnare efter avslutat provtillfälle
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult i rollen som provvakt. AT-provet äger rum den 27 februari och du förväntas kunna arbeta mellan 08.00 och 14.00. Själva provet pågår mellan 09.00 och 14.00 men cirka en timmes förberedelse krävs innan provstart.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• är studerande, pensionär eller liknande
• talar och skriver flytande svenska
• kan arbeta på fredag den 27 februari
För att trivas i rollen som testvakt och kunna utföra uppdraget på ett professionellt sätt är det viktigt att du är ansvarsfull och uppmärksam. Du har ett lugnt och tryggt sätt - även i stressiga situationer - och kan agera snabbt om något oväntat händer. Du är serviceinriktad, bemöter deltagarna med tydlighet och respekt och är noggrann med att följa regler och rutiner.
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
