Testutvecklare - Hybrid

Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-18


Uppdragsbeskrivning
Vi söker en testutvecklare med erfarenhet av testautomation i .NET-miljöer, gärna med bakgrund från arbete med Unit4, för ett uppdrag inom den finansiella sektorn.
I rollen arbetar du tätt tillsammans med utvecklingsteamet och bidrar både praktiskt i automatiseringsarbetet samt genom att stötta med kunskapsöverföring, metodik och struktur för att stärka teamets testförmåga.

Publiceringsdatum
2025-09-18

Kravprofil för detta jobb
Gedigen teknisk kompetens inom testautomatisering
Förmåga att pedagogiskt vägleda och utbilda team i best practices för automatiserade tester
Trygg och erfaren inom testmetodik och kvalitetssäkring
Kommunikativ och van att samarbeta med både utvecklare och verksamhet
Drivs av att vara en katalysator för förbättring och skapa effektiva testlösningar

Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rasulson Consulting AB (org.nr 559322-0733)
118 05  STOCKHOLM

Kontakt
Yahyo Said
yahyo.said@rasulson.com
0142-150 00

Jobbnummer
9516230

