Testtekniker
2025-08-21
Har du en teknisk bakgrund gärna erfarenhet inom el, flyg eller tåg och vill bli del av ett globalt världsledande företag? Har du viljan att utvecklas, uppskattar lagarbete och gillar att lösa tekniska utmaningar? Då kan det vara dig vi söker!
Nu söker vi en tesstekniker till Alstom i Göteborg! Arbetet är ett konsultuppdrag med goda möjligheter för direkt anställning,
Arbetet innebär skiftarbete med storhelgsdrift och kan även i framtiden innefatta nattskift.
Ansvarsområden
Vi söker en driven tekniker för att felsöka och reparera våra system under test- och driftsättningsfaserna.
Arbetet innebär att:
Felsöka och reparera tekniska fel under installation och idrifttagning av våra system.
Dokumentera alla fel och händelser i vår databas.
Följa våra regler för miljö, hälsa, säkerhet och andra processer.
Utföra tester för att se till att systemet fungerar som det ska, samt analysera felaktiga delar som ska skickas på reparation.
Delta i tekniska utredningar tillsammans med vårt ingenjörsteam eller externa leverantörer.
Säkerställa god kommunikation i teamet för smidiga överlämningar mellan skift.
Bidra med erfarenhet för att förbättra våra processer.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen: Vi värdesätter passion och attityd framför erfarenhet. Det är därför vi inte förväntar oss att du har alla färdigheter.
Istället har vi listat några som vi tror kommer hjälpa dig att lyckas och växa i den här rollen:
Utbildning/erfarenhet eller en stor passion för el, teknik och felsökning
Erfarenhet eller förståelse för tekniskt arbete inom flyg-, industri- eller fordonbranschen eller likande där reparation och felsökning av mekaniska, elektriska, pneumatiska samt digitala styrsystem tillhört din vardag
Vi ser gärna att du är van att montera elektriska och mekaniska komponenter efter ritningar och instruktioner.
Har du goda kunskaper inom el så är det ett stort plus.
Kunskap av felsökning och förmåga att lösa komplexa problem är meriterande
Kännedom om tågbranschen är meriterande Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Flexibilitet är viktigt då man utgår från Göteborg i uppdraget men kommer att få resa runt om i landet en del för att utföra olika tester av tågenOm företaget
