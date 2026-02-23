Testledare till Quest Consulting
Uppdragsbeskrivning
Inom ett verksamhetsområde för trafikinformation drivs ett initiativ för att livscykelhantera digitala informationsskyltar vid hållplatser, stationer och inom sjötrafik. Målet är att efter genomförda upphandlingar införa styrsystem för digitala skyltar samt installera den utrustning som leverantörer tillhandahåller.
För uppdraget söks en senior testledare med ansvar för att vidareutveckla teststrategi och testplan, leda integrationstester och end-to-end-tester samt samordna arbetet mellan verksamhet, IT och extern leverantör. Rollen innefattar även att planera och genomföra verifiering av funktionalitet samt säkerställa att verksamhetskrav uppfylls i de informationsflöden som visas på skyltarna.
Uppdraget innebär också att säkerställa korrekt integration av leverantörens system mot befintliga meddelandeflöden och samtliga skylttyper samt annan ansluten utrustning. Tyngdpunkten ligger på uppföljning av leverantörens tekniska integrationsarbete.
Vidare ingår planering och genomförande av API- och meddelandebaserad testning. Rollen omfattar även uppföljning och rapportering av teststatus samt riskhantering. Arbetet bedrivs i en agil utvecklingsmiljö där testhantering sker i etablerade testverktyg.
Arbetet sker i projektform tillsammans med leverantör, parallellt med förberedelser för framtida förvaltning. Testledaren förväntas även bidra till utveckling av QA-arbetet inom verksamhetsområdet.
Obligatoriska krav
Minst åtta (8) års yrkeserfarenhet i rollen som testledare.
Minst fyra (4) års erfarenhet av systemintegrationstester och End-to-End tester.
Minst fyra (4) års dokumenterad praktisk erfarenhet av att planera, driva och följa upp tester med både interna och externa parter, med intressenter från både verksamhet- och IT.
Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av att etablera och vidareutveckla QA-arbete i agila utvecklingsteam, exempelvis genom införande av teststrategi, testprocesser, arbetssätt, kvalitetsramverk eller förbättringsarbete kopplat till test och kvalitet.
Minst ett (1) års erfarenhet av att utföra API:tester.
Meriterande krav
Grundläggande kunskap av SQL och förmåga att ta fram och analysera information i databaser och loggar under minst ett (1) uppdrag.
Minst tre (3) års erfarenhet av tester och kvalitetssäkring av mjukvarusystem som är kopplade till distribuerad hårdvara.
Minst ett (1) års erfarenhet av att testa eventstyrda mjukvarusystem med MQTT som protokoll.
Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Jira och Xray.
