Testledare inom Test och Testautomation
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-29
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren testledare för ett uppdrag i ett team med ansvar för drift, förvaltning och utveckling av en extern webbplats inom en större organisation. Rollen är central för att säkerställa kvalitet, tillgänglighet och stabilitet genom hela utvecklingsprocessen - från krav till leverans.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla testarbetet i teamet, inklusive framtagning och implementering av testfall samt förbättring av teststrategier
Genomföra och ansvara för testning av funktionella och icke-funktionella krav, inklusive tillgänglighet och responsiv design
Arbeta operativt med testautomation och E2E-tester i CI/CD-pipeline
Säkerställa efterlevnad av WCAG AA-riktlinjer
Samarbeta nära med utvecklare, produktägare och UX för att bygga in kvalitet i alla delar av leveransen
Coacha teamet i kvalitetsarbete och bidra till kontinuerlig förbättring av arbetssätt och processerKvalifikationer
Kompetensnivå 4
Minst 5 års erfarenhet av automatiserad frontend-testning med verktyg som Playwright och/eller Cypress
Minst 5 års erfarenhet av implementering av WCAG nivå AA 2.1
Minst 5 års erfarenhet av att skapa testautomation i E2E-tester
Minst 2 års erfarenhet av arbete i tvärfunktionella agila team bestående av minst rollerna utvecklare, UX och produktägare
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med testscenarier, utforma effektiva testfall samt säkerställa täckning av både funktionella och icke-funktionella krav
Minst 5 års erfarenhet av uttalat ansvar för att utveckla, förbättra och följa upp teamets arbetssätt inom test och testautomation
Minst 5 års erfarenhet av testning av cross-browser-kompatibilitet och responsiv design
Meriterande
Erfarenhet av att skapa testautomation i CI/CD-pipeline
Erfarenhet av att utföra och analysera prestandatester i webbläsaren samt med verktyg som NeoLoad
Bakgrund som frontendutvecklare
Erfarenhet av React, Angular eller Vue
Erfarenhet av BrowserStack
Kännedom om WCAG nivå AA 2.2
Erfarenhet av CMS SiteVision
Start
2026-06
Längd
12 månader (möjlighet till förlängning)
Plats
Stockholm (enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: david.islamov@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
https://jobb.rasulson.com/jobs/7655970-testledare-inom-test-och-testautomation
111 22 STOCKHOLM Jobbnummer
9882422