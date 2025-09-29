Testledare inom applikation
2025-09-29
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.
Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.
Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.
Vårt erbjudande
Lockas du av att jobba som testledare och bidra till samhällsnytta? Har du erfarenhet som testare och testledare inom offentlig verksamhet? Kan du bidra med struktur och gott samarbete? Trivs du som bäst när du behöver hålla koll på många olika uppdrag samtidigt? Då kanske du är vår testledare vid den nya kompetensfunktionen Projekt och utvecklingsstöd?
Som testledare jobbar du med att:
- arbeta enligt framtagen testprocess och teststrategi
- genomföra systemtester gällande ändringar i befintliga system, integrationstester samt acceptanstester av hela implementationen
- delta i arbetet med att utarbeta metod, verktyg och dokumentstandard för testarbetet på enheten
- i uppdrag och projekt leda och delta i arbetet med att ta fram testfall och testprotokoll kopplat till krav och designspecifikationer
- paketera relevanta testdokument för överlämning till drift- och förvaltningsorganisationen
- följa upp och rapportera testresultat.
I jobbet ingår många kontakter både internt inom avdelningen och med verksamheten, även med leverantörer och andra myndigheter. Du har ett nära samarbete med dina kollegor, så som testledare, förvaltningsledare, it-tekniker och utvecklare. Att skriva rapporter och ta fram underlag, som du presenterar i olika forum, ser du som ett naturligt inslag i arbetet.
Rollen ingår i vår nya kompetensfunktion Projekt och utvecklingsstöd. Funktionen samlar kompetenser som är centrala för förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Här finns idag projektledare, krav- och testresurser, verksamhetsutvecklare samt informationsarkitekter. Vi arbetar också med att etablera gemensamma arbetssätt, processer och styrning för att skapa tydliga förutsättningar och ett strukturerat stöd i organisationens utvecklingsarbete.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden.
Placeringsort: Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Du har:
- en eftergymnasial utbildning inom IT, gärna med inriktning test
- erfarenhet av att arbeta med test och testledning inom projekt i offentlig verksamhet, gärna inom statlig myndighet
- erfarenhet av att arbete som testare och testledare i objekt i förvaltningsmodell PM3
- erfarenhet av att arbeta med test och testledning i VISS (VattenInformationsSystem Sverige) eller liknande system
- erfarenhet av att sätta upp och arbeta med automatiska tester.
Vi ser gärna att du har:
- erfarenhet och kompetens kring test från systemutvecklingsområdet
- intresse och kompetens kring agilt arbetssätt.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen söker vi dig som har ett strukturerat arbetssätt med en god förmåga att planera dina uppdrag och hålla koll på många parallella uppgifter och aktiviteter. Du driver dina uppdrag med uthållighet mot de mål som teamet har satt upp tillsammans. Du är nyfiken på att lära nytt.
Då rollen innebär många interna kontakter behöver du vara kommunikativ med förmåga att uttrycka dig enkelt och förståeligt, både när du kommunicerar muntligt och när du skriver. Du är bra på att samarbeta och vi ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Då våra kollegor är utspridda på många orter i Sverige jobbar vi i mycket stor utsträckning med digitala möten, och det virtuella arbetssättet är något du trivs med.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.
Bra att veta
Välkommen med din ansökan! Vi vill gärna att den är på svenska som är vårt arbetsspråk.
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-pa-it-avdelningen.html.
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/lansstyrelsernas-itavdelning/.
När du ansöker i den här rekryteringen bifogar du inte något personligt brev. Istället kommer du att få besvara ett antal urvalsfrågor. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Provanställning om sex månader kan komma att bli aktuellt.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor om hanteringen av skyddade personuppgifter, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen vänder du dig till rekryterande chef, se kontaktuppgifter nedan. Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
