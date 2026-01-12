Testkoordinator för integration och end to end tester
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du kommer att stötta införandet av ett nytt varningssystem som möjliggör att viktiga meddelanden kan skickas direkt till mobiltelefoner i ett geografiskt område via cell broadcast. Uppdraget sker i en samverkansmiljö med flera myndigheter, larmaktör och mobilnätsoperatörer, samt med viss samverkan med leverantörer kopplade till mobilernas operativsystem. Inför driftsättning behöver integration och end-to-end-tester planeras, genomföras och följas upp på ett strukturerat sätt.
ArbetsuppgifterKoordinera och planera integrationstester och end-to-end-tester mellan flera externa och interna parter.
Säkerställa att testaktiviteter synkas mellan aktörer och att beroenden, tidplan och leveranser följs upp.
Samla in, sammanställa och dokumentera testresultat samt stödja gemensam avstämning kring avvikelser och åtgärder.
Bidra till tydliga arbetssätt och kommunikationsflöden för test- och integrationsarbetet.
KravMinst 4 års erfarenhet av integrationstester och end-to-end-tester.
Erfarenhet från större projekt och vana att koordinera testarbete med flera aktörer.
Erfarenhet av att följa upp och dokumentera testresultat på ett strukturerat sätt.
MeriterandeErfarenhet från it- och telekomsektorn.
Erfarenhet av samarbete med Google och Apple i tekniska leveranser.Så ansöker du
