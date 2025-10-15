Testingenjör till Nederman i Helsingborg!
2025-10-15
Vill du kombinera teknik och praktiskt arbete och samtidigt vara med och bygga upp ett helt nytt innovationscenter från grunden? Som testingenjör hos Nederman får du en nyckelroll i att forma både arbetssätt, testmiljöer och tekniska lösningar i en miljö där innovation står i centrum. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Nederman är ett världsledande miljöteknikföretag som utvecklar lösningar för industriell luftfiltrering. Genom innovativ teknologi och smarta system skyddas människor, miljö och produktion från skadliga utsläpp. Medarbetarnas hälsa och framtidens produktutveckling står i fokus vid Nedermans innovationscentret i Helsingborg.
Om du är nyfiken på att veta mer, kika gärna in videon nedan!
Om rollen
Som testingenjör hos Nederman i Helsingborg bidrar du till utvecklingen av framtidens luftfiltreringslösningar, samtidigt som du får vara med och bygga upp ett helt nytt innovationscenter från grunden. Du kommer få möjligheten att arbeta praktiskt med att planera, rigga och genomföra tester på stora system och komponenter, analyserar resultat och driver produktförbättringar. Rollen kombinerar teknik, verkstad och innovation i en kreativ miljö med stort ansvar.
Du blir en del av ett litet och sammansvetsat team bestående av en testingenjör och en labingenjör, med nära samarbete med konstruktörer, projektledare och globala utvecklingsteam inom Nederman. Här finns stor frihet att påverka testupplägg, metodik och arbetssätt och möjlighet att ta ett brett ansvar i både planering och genomförande.
Du erbjuds
• En unik möjlighet att bygga upp ett nytt innovationscenter från grunden i en praktisk och kreativ miljö.
• En trygg anställning med fina förmåner så som, arbetstidsförkortning, friksvårdbidrag, subventionerad lunch, omfattande försäkringar, kollektivavtal, goda utvecklingsmöjligheter med mera.
• Stort eget ansvar och möjlighet att påverka framtidens produkter.
• En arbetsplats där hållbarhet är centralt, du bidrar till renare luft, minskade utsläpp och en säkrare arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll fokuserar på att genomföra omfattande tester av industriella luftfiltreringsprodukter och system. Du kommer att ansvara för att planera, rigga och utföra tester, analysera data, dokumentera resultat samt bidra med kreativ problemlösning för att kontinuerligt förbättra och utveckla Nedermans produkter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Planera och genomföra produkttester samt rapportera resultat på ett tydligt och strukturerat sätt
• Samarbeta med både lokala och globala utvecklingsteam för att stödja deras testbehov
• Designa eller modifiera testriggar och utrustning för att möjliggöra robust testning
• Tolka relevanta teststandarder såsom ISO och ASHRAE och utforma testupplägg därefter
• Hantera testdata, jämföra testkörningar och upprätthålla långsiktig dokumentation
• Bidra till utveckling av nya testmetoder och förbättringar
• Stödja andra aktiviteter på innovationscentret, inklusive kundbesök och utbildningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en ingenjörsutbildning inom mekanik alternativt kemi med processinriktning eller liknande tekniskt område
• Tidigare arbetat som testingenjör eller i liknande teknisk roll, där testning av produkter eller system varit en central del
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av VFD-programmering
• God förståelse för luftflöde och tryck, med förmåga att utföra tekniska beräkningar inom flödesmekanik samt analysera och tolka mätdata
• Praktisk erfarenhet av verkstadsverktyg såsom svarvar, fräsar och svetsutrustning
• Kunskap om sensordatahantering
• Erfarenhet av 3D-utskrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
