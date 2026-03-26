Testingenjör inom Automotive
Vill du arbeta nära verkliga fordonstester och ha en central roll i att driva och koordinera testverksamhet? Vi söker nu en driven och kommunikativ testingenjör till vår kund i Borås, en perfekt möjlighet för dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom hårdvaruprovning.
OM TJÄNSTEN:
I denna roll arbetar du med testledning och datainsamling i kompletta fordon, med fokus på reliability, durability och corrosion. Du blir en viktig länk mellan förare, mekaniker, ingenjörer och projektledning, där du säkerställer att tester planeras, genomförs och följs upp på ett effektivt sätt.
Du ansvarar för att ta emot testuppdrag, förbereda testfordon (lastbil, släp, mätutrustning), planera och koordinera testkörningar samt följa upp resultat. Under pågående tester är du på plats, stöttar verksamheten och säkerställer att rätt information når rätt personer. En viktig del av rollen är också att dokumentera och skriva tydliga rapporter som delas i organisationen.
Rollen är en kombination av praktiskt arbete i testmiljö och analytiskt arbete med uppföljning och rapportering.
VI SÖKER DIG SOM:Vi söker dig som har 0,5 - 1års arbetslivserfarenhet inom området och vill ta nästa steg i din karriär.
Du har en gymnasial bakgrund eller kandidatexamen i exempelvis Maskteknik eller motsvarande.
Du har ett stort intresse för fordon och att meka på din fritid.
Du kan ha erfarenhet från test, konstruktion, verkstad eller mekanisk provning, och trivs i en roll med många kontaktytor.
Du är strukturerad och självgående.
Är flytande i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har C-körkort. Vi ser gärna att du är villig att ta det på sikt, då det kan bli aktuellt inom rollen.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag på 12 månader vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund. Eventuellt finns möjlighet till övergång och direktanställning hos vår kund på sikt.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, 100%
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Borås
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Så ansöker du
