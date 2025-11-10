Testingenjör

Nils Bäckman AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2025-11-10


Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nils Bäckman AB i Göteborg

Är du en teknisk problemlösare som trivs med att ha händerna på bilen?
Vi söker nu testingenjörer och felsökare med erfarenhet från fordonsbranschen!
Vi söker dig med minst 5 års erfarenhet inom fordonsbranschen och som specifikt har erfarenhet inom:
Felsökning i bil / VIL / HIL
Mjukvaruuppdateringar
Vector-verktyg som CANoe och CANalyzer
Kommunikationsprotokoll som CAN, LIN och Ethernet

Krav: Svenskt B-körkort
Meriterande: Erfarenhet av testautomation, CI och ett positivt, lösningsorienterat mindset.
Du blir en del av ett team som arbetar i en snabb och dynamisk miljö - där ingen dag är den andra lik!
Plats: Göteborg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: info@nilsbackman.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nils Bäckman AB (org.nr 559433-3543)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9598018

Prenumerera på jobb från Nils Bäckman AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nils Bäckman AB: