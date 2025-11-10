Testingenjör
2025-11-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Är du en teknisk problemlösare som trivs med att ha händerna på bilen?
Vi söker nu testingenjörer och felsökare med erfarenhet från fordonsbranschen!
Vi söker dig med minst 5 års erfarenhet inom fordonsbranschen och som specifikt har erfarenhet inom:
Felsökning i bil / VIL / HIL
Mjukvaruuppdateringar
Vector-verktyg som CANoe och CANalyzer
Kommunikationsprotokoll som CAN, LIN och Ethernet
Krav: Svenskt B-körkort
Meriterande: Erfarenhet av testautomation, CI och ett positivt, lösningsorienterat mindset.
Du blir en del av ett team som arbetar i en snabb och dynamisk miljö - där ingen dag är den andra lik!
Plats: Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: info@nilsbackman.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nils Bäckman AB
(org.nr 559433-3543) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9598018