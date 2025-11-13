Testautomatiserare DevOps
Skatteverket / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2025-11-13
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Strängnäs
, Avesta
eller i hela Sverige
Vill du jobba med teknik i framkant, samtidigt som du är med och bidrar till att trygga den svenska demokratin? Hos oss får du intressanta arbetsuppgifter i samhällets hjärta, kombinerat med utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid.
Här bidrar du till utvecklingen av ett robust valsystem som säkerställer fria och transparenta val. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
I rollen som Testautomatiserare DevOps ingår du i ett plattformsteam, ett agilt utvecklingsteam som ansvarar för tågets CI/CD-lösningar. Där ansvarar ni tillsammans för att utveckla och förvalta nya och befintliga lösningar som ytterst bidrar till ett väl fungerande samhälle. Vi arbetar enligt SAFe-ramverket och teamet ingår i ett tåg som utvecklar det svenska valsystemet som Skatteverket levererar till Valmyndigheten. Tåget består idag av ca 65 personer fördelade på åtta team och tågledning. Ni arbetar tvärfunktionellt och hjälps åt över kompetensområden för att säkra leveranserna.
Du arbetar med varierande arbetsuppgifter med fokus på test i moderna utvecklingsmiljöer, plattformar och verktyg. Den tekniska miljön omfattar bland annat mikrotjänster, Red Hat OpenShift, Oracle Db, Angular, Springboot och JavaScript. Kod och skript hanteras i Git. Som testautomatiserare arbetar du med verktyg som exempelvis Zephyr i Jira och RestAssured. Testautomationen exekveras i pipelines (Jenkins och Tekton).
Du ansvarar för teamets testaktiviteter genom att planera, utforma och genomföra olika typer av tester. Detta för att säkerställa att de system och tjänster vi utvecklar och förvaltar fungerar. Du trivs i en central roll där du både kan se till helheten och detaljerna, du säkrar hög testautomatiseringsgrad och strävar mot shift-left-principer.
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Vi jobbar aktivt med kompetens- och teknikutveckling genom exempelvis innovationssprintar. Du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med och du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du tillhör it-avdelningen, med placering i Sundbyberg eller Västerås.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- relevant eftergymnasial utbildning inom it, alternativt flerårig och relevant arbetslivserfarenhet inom it-området
- flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att planera, designa, utföra och analysera automatiserade tester
- flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av agil testmetodik
- flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att konfigurera testmiljöer och hantera testdata.
Det är önskvärt att du har relevant utbildning inom området test och testautomation. Vidare är det önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av testautomatisering av CI/CD-lösningar, relevant erfarenhet av databashantering och systemutveckling i objektorienterat språk. Slutligen är aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom något/några av följande områden: säkerhetstester, penetrationstest, prestandatest, Red Hat OCP och/eller Kubernetes är även det önskvärt.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobbkan
du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
För att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret. Referensnummer 2025/892. https://skatteverket.varbi.com/se/apply/positionquick/872471/
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/918". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Jimmy Olsson, Rekryterande chef jimmy.olsson@skatteverket.se Jobbnummer
9603610